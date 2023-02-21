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秦剛晤新加坡外長 雙方將籌備好下階段高層往來

國情動向 10:14 2023/02/21

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中國外交部長秦剛週一（20日）在北京會見新加坡外長維文。雙方表示將籌備好下階段高層往來，同意加快全面恢復直航航班。

據中國外交部公佈，秦剛說，新加坡是中國的重要合作伙伴，長期深度參與中國改革開放與發展進程。中方高度重視中新關係，重視新方在地區國際事務中的獨特作用，願攜手落實好兩國領導人重要共識，推動中新關係實現新發展。

秦剛強調，兩國現代化建設交融互促面臨重要機遇，中方願繼續同新方互學互鑒、合作共贏。雙方要深度對接發展戰略，深化高質量共建「一帶一路」，提升合作「統籌力」「競爭力」「帶動力」，推動合作提質升級。

維文說，疫情發生以來，新中守望相助、同舟共濟，以實際行動彰顯寶貴友誼、踐行伙伴精神，互信不斷深化，務實合作順利推進。很高興看到中國實現疫後快速復甦，新中利益高度融合，我們對兩國各領域合作充滿期待。當前國際形勢充滿挑戰、令人擔憂，新方將繼續堅持多邊主義，倡導多元文化，維護自由貿易和產供鏈穩定暢通，與中方共護共促和平繁榮。

雙方表示將籌備好下階段高層往來，充分發揮雙邊合作機制作用，推動重點合作項目好上加好。雙方還同意加快全面恢復直航航班，更好便利兩國人員往來。

雙方強調將堅持以東盟為中心、開放包容的區域合作架構。秦剛表示，中方堅定支持東盟主導作用，維護東亞合作正確方向，願同東盟深化務實合作。中方願同東盟國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，共同維護南海和平穩定。

秦剛與英國外交發展大臣通話 呼籲客觀理性看待中國發展

中國發佈全球安全倡議概念文件 提6堅持20重點工作

責任編輯：尹航

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