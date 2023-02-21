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秦剛破解安全困境中國方案演講：安全不由個別國家說了算

國情動向 10:38 2023/02/21

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中國周二（21日）發佈《全球安全倡議概念文件》，中國公共外交協會上午舉辦「全球安全倡議：破解安全困境的中國方案」藍廳論壇，多國前政要、駐華使節和代表等出席。中國外交部長秦剛發表主旨演講，指出安全是世界各國的權利，不是某些國家獨享的專利，更不應由個別國家說了算；中國的發展離不開安全的國際環境，沒有中國的安全也就沒有世界的安全。

中國國家主席習近平去年在博鰲亞洲論壇提出「全球安全倡議」，秦剛表示，全球安全倡議，得到國際社會積極響應，目前已有80多個國家和地區組織表示讚賞支持。最新發布的《全球安全倡議概念文件》展現了中方對維護世界和平的責任擔當、對守護全球安全的堅定決心。中國將適時舉辦全球安全倡議高級別活動，與各方共商安全大計。

秦剛指出，《全球安全倡議概念文件》列出20項重點合作方向，具有鮮明的行動導向，歸納起來即：堅定支持聯合國安全治理核心作用。努力促進大國協調和良性互動，倡導大國帶頭講平等合作法治，反對搞霸權霸淩霸道。積極推動對話和平解決熱點問題。有效應對傳統與非傳統安全挑戰。不斷加強全球安全治理體系和能力建設。

秦剛說：「安全是世界各國的權利，不是某些國家獨享的專利，更不應由個別國家說了算。全球安全倡議服務的是全世界人民的利益，維護的是全世界人民的安寧，需要國際社會團結合作，共同推進。任何國家，只要願意加入全球安全倡議，我們都歡迎；只要真心維護世界和平與發展，我們都支持。」

秦剛提及，中國是世界上唯一一個將「堅持和平發展道路」載入憲法的國家。他強調，未來無論發展到什麽程度，中國永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽，始終堅持做世界和平的守護者。

「中國的發展離不開安全的國際環境。同樣，沒有中國的安全也就沒有世界的安全。中國從未主動挑起過衝突或戰爭，從未侵略過別國一寸土地。但來自外部的對中國的打壓遏制卻不斷升級，愈演愈烈，對中國的主權和安全構成嚴重威脅。我們堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對冷戰思維和陣營對抗，堅決反對任何外部勢力干涉中國內政，堅決維護國家主權、安全、發展利益和國際公平正義。」

對於烏克蘭危機全面升級已近一年，秦剛再次闡述中方在烏克蘭問題上的原則立場。他表明，中方對衝突不斷加劇甚至導致失控深感憂慮。危機爆發以來，中國始終立足是非曲直，恪守客觀公正，習近平主席提出「四個應該」「四個共同」「三點思考」，為緩和局勢、化解危機發揮了負責任、建設性作用。

「我們將繼續勸和促談，為政治解決烏克蘭危機提供中國智慧，與國際社會一道共同推動對話協商，解決各方關切，謀求共同安全。同時，我們敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓噪『今日烏克蘭，明日台灣』。」

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責任編輯：連兆鋒

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