王毅晤匈牙利外長：與所有愛和平國家 為烏克蘭停火努力

中共中央政治局委員、中央外事工辦主任王毅當地時間週一（20日）在布達佩斯會見匈牙利外長西雅爾多。王毅提到烏克蘭問題時稱，中國將與所有愛好和平國家一起，為早日實現停火止戰和持久和平做出努力。

據中國外交部公佈，王毅與西雅爾多就烏克蘭問題交換意見。王毅強調，中國將同包括匈在內的所有愛好和平國家一道，為早日實現停火止戰和持久和平做出努力。西雅爾多對中方在烏克蘭問題上秉持客觀公正立場，積極勸和促談表示高度贊賞。

王毅還表示，中方將堅定奉行對匈友好政策，支持匈方從本國人民根本利益出發採取的內外政策。願同匈方一道，積極落實兩國領導人達成的重要共識，抓住中國優化疫情防控政策，經濟強勁復甦的機遇，發揮各自優勢，推動基礎設施、投資、貿易、旅遊等合作取得新進展，共建「一帶一路」合作邁上新台階。

王毅說，今年是中國歐盟建立全面戰略伙伴關係20周年，中歐從來不是對手，共同利益遠大於分歧。中匈、中國—中東歐國家、中歐合作可以實現良性互動，開創新的發展空間。面對變亂交織的國際形勢，中匈應共同踐行多邊主義，維護國際關係基本準則，反對單邊主義、霸權主義，為世界提供更多穩定性。

外交部引述西雅爾多表示，匈方將繼續堅定推進對華友好合作，積極參與高質量共建「一帶一路」，加快匈塞鐵路建設。感謝中方將匈牙利作為首批試點出境團隊旅遊目的地國家之一，期待同中方進一步加強經貿、相互投資、農業等領域的合作。

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責任編輯：尹航

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