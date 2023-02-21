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秦剛：停止鼓噪今日烏克蘭明日台灣 中方將繼續勸和促談

國情動向 10:54 2023/02/21

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俄烏戰爭2月24日將一周年，中國周二（21日）發佈《全球安全倡議概念文件》，中國公共外交協會舉辦「全球安全倡議：破解安全困境的中國方案」藍廳論壇，外交部長秦剛發表演講，談及烏克蘭局勢。秦剛稱，中方對俄烏衝突不斷加劇深感憂慮，中方會繼續勸和促談，推動對話協商解決各方關切。秦剛又敦促個別國家停止拱火澆油、向中國甩鍋推責，並停止鼓噪「今日烏克蘭，明日台灣」。

就烏克蘭危機全面升級已近一年，秦剛在演講中，再次闡述中方在烏克蘭問題上的原則立場。他表明，中方對衝突不斷加劇甚至導致失控深感憂慮。

秦剛重申，危機爆發以來，中國始終立足是非曲直，恪守客觀公正。他談到，國家習近平主席提出「四個應該」「四個共同」「三點思考」，為緩和局勢、化解危機發揮了負責任、建設性作用。

「我們將繼續勸和促談，為政治解決烏克蘭危機提供中國智慧，與國際社會一道共同推動對話協商，解決各方關切，謀求共同安全。同時，我們敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓噪『今日烏克蘭，明日台灣』。」

中國《全球安全倡議概念文件》，提出堅持遵守聯合國憲章，尊重各國主權和領土完整，同時重視各國合理安全關切，並通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端。

文件強調，支持通過對話談判政治解決烏克蘭危機等熱點問題，並堅決維護「核戰爭打不贏也打不得」共識。

全球安全倡議概念文件全文 6堅持20重點工作 堅決維護「核戰打不得」

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