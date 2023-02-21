俄烏戰爭一年祭 中美俄元首或都有重要演講

俄烏戰爭牽動全球格局，2月24日打響一周年前夕，主要大國似乎都在新一輪部署。美國總統拜登閃電到訪烏克蘭，宣佈再增援助後轉到波蘭，計劃於當地周二（21日）就俄烏戰爭演講。俄羅斯總統普京同一天亦會發表國情咨文，外界預料普京會與拜登隔空對決，俄羅斯目前軍事和經濟形勢無疑也是重點。中國頭號外交官王毅則正在出訪歐洲，周二將轉到莫斯科，在幕後穿針引線勸和促談相信是王毅此行一大任務，而中國國家主席習近平亦據報或將就俄烏衝突發表講話。

王毅新年歐洲之行自2月14日展開，上周先後到了法國及意大利，並在德國出席慕尼黑安全會議，期間曾與烏克蘭外長會面。王毅日前到訪匈牙利，本周再轉到俄羅斯。

俄羅斯與歐洲國家目前就烏克蘭局勢處於對抗狀態，而匈牙利則是歐盟當中少數公開堅持要和俄羅斯保留一定關係的國家，故從王毅行程可以看出，此行一大目的是要為勸和促談試探水溫。

意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）上周與王毅在羅馬會面後，向意大利傳媒稱，王毅曾透露，中國國家主席習近平計劃於俄烏衝突爆發一周年，發表「和平演講」，而意方向王毅敦促中方盡一切力量遊說普京結束戰爭，同時確保烏克蘭獨立。塔亞尼所講消息未獲中方證實。

另一方面，拜登周一（20日）未有在預先公佈下，在前往波蘭之前突然到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面，宣佈再度額外援烏5億美元。美國國安顧問沙利文表示，拜登此經過了數月精心策劃，並在訪烏前數小時知會了俄羅斯，以避免衝突。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫稱，拜登這次訪問「事先獲了得安全保證」。

普京則準備將在莫斯科發表國情咨文，預計將評估俄特別軍事行動、國際形勢，並關注俄羅斯的社會和經濟問題。克宮新聞秘書佩斯科夫表示，這次國情咨文的準備工作很早就開始，今年講話會於莫斯科時間中午（北京時間下午5時）開始。

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責任編輯：連兆鋒