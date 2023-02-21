雲南一地書記做官上癮 家庭會議也設秘書處

昨日（20日）播出的雲南反腐專題片披露玉溪市委原書記羅應光受賄案詳情，此人「做官上癮」，不僅在外做官，到家也要做官，家族會議還有「秘書處」、「秘書長」和會議紀要。

公開資料顯示，羅應光出生於1966年12月，雲南鎮沅人，曾任楚雄州委副書記，昭通市市長，雲南省建設廳黨組副書記、廳長，雲南省住建廳黨組副書記、廳長、黨組書記等職，2014年任玉溪市委書記，2020年6月任雲南省人民防空辦公室黨組書記、主任，同年11月主動投案，接受審查調查。

生活奢靡腐化和享受眾星捧月

反腐專題片中披露， 羅應光不僅在工作中享受眾星捧月的感覺，到家後也要如此。他家經常開家庭會議，設有「秘書長」、「副秘書長」，還要發會議紀要。

回到家，自己還在以領導的架勢去把家裡面的人召集起來開會，動輒七八十人，或家庭會，或生日聚會。

羅應光擔任玉溪市委書記后，生活上奢靡腐化，安排市委辦工作人員租下面積為1807平方米的「四合院」，進行豪華裝修，讓市委接待辦為其提供管家保姆服務。

2020年11月，羅應光主動投案，接受審查調查。

責任編輯：陳俊賢