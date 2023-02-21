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「千年大計」雄安新區推出首個商品房項目 呎價一千三 

社會熱點 12:48 2023/02/21

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設立已快6年的河北雄安新區，於近日正式啟動首批承接北京非首都功能疏解市場化項目住房保障工作，華望城作為雄安新區首個商品房項目備受市場矚目。據銷售人員介紹，目前華望城首批商品房均價大概在1.3萬元人民幣/平方米，即是每呎約一千三港幣。 

買房有門檻 看房需預約

據內媒《證券日報》報道，週一（20日）上午，華望城售樓處已是人頭攢動。

「目前正在做購房意向登記，繳納5萬元意向金，可以參與搖號選房。」一位銷售人員說，這幾天來看房的人很多，意向購房人員大多數是北京央企外遷人員，一般是由單位組織，看房需提前預約。

【雄安大計】習近平時隔近兩年再考察雄安

從現場來看，一個講解人員旁邊往往圍繞著三五個了解情況的購房者。報道指，一部分人在簡單了解情況後便直接找銀行人員詢問付款方式，亦有部分人會選擇觀望。有現場人員透露，目前已收到意向金大概700份。

一位已繳納意向金的央企員工說，其所在的單位為某央企的二級子公司，目前已在雄安工作一段時間，明年部門有望整體搬遷過來，此次繳納意向金也是為未來在此定居做準備。

有看樓客觀望其他在建項目

亦有央企員工說，目前其所在公司在該樓盤繳納意向金的人並不多，主要還是觀望後續樓盤。他表示，想購買的戶型套數太少，報名搖號感覺很難買到。除華望城外，目前容東片區還有金湖未來城、中交啟園等在建商品房，因此並不著急。

一對從北京專程開車過來了解情況的夫妻稱，他們十分看重雄安新區的教育和醫療配套設施，相比於北京，雄安房價相對便宜，購買小戶型沒有意義，因此他們更青睞170平方米的大戶型。

中共中央、國務院2017年印發通知，決定設立河北雄安新區。總書記習近平指出，「建設雄安新區是千年大計」，規劃建設雄安新區是疏解北京非首都功能、推進京津冀協同發展的歷史性工程。

據了解，作為雄安新區首個商品房項目，此輪首次推出的住宅套數是1130套，建築面積約為76平方米至170平方米，為二到四居室。據銷售人員介紹，目前華望城首批商品房均價大概在1.3萬元/平方米，其中根據不同的樓層以及位置，價格在1.2萬元至1.4萬元之間。由於華望城主要面向疏解人員，因此設置了較為嚴格的購房門檻。

2月內地百城首套房貸利率再創2019年以來新低

責任編輯：尹航

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