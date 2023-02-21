日媒：日本高端外國人才66%來自中國 遠超印度韓國

《日本經濟新聞》報道，在日本的「高端外國人才」有66%來自中國，遠遠領先於第二名印度和第三名韓國。

報道稱，「高端外國人才」指的是擁有專業知識和技能，且在日本企業和研究機構等工作的外國人。日本出入境管理機構「出入國在留管理廳」將其解釋為「有望給日本產業帶來創新且能提高勞動市場效率的人才」。

從2012年開始，日本新設「高度專門職」的居留資格，加大吸引外國高端人才的力度。截至2022年6月底，獲得該居留資格的高端外國人才有17,199人，佔在日居留外國人總數的0.6%。從國籍來看，截至2021年底，「高度專門職」來自中國的佔66%，遠遠領先於第二名印度（6%）和第三名韓國（4%）。

2月17日，日本政府敲定吸引高端外國人才的新政策，將新設「特別高端人才制度」，年收入在2,000萬日圓（約合102萬元人民幣）以上的外國技術人員，在日本逗留1年即可申請永住權（永久居住權）。同時，日本政府還將允許世界排名靠前大學的在日留學生，畢業後最長可在日本停留兩年，以開展求職活動。

不過，薪資水平較低是日本吸引高端人才面臨的困難之一。2022年的調查結果顯示，日本IT行業就業人員的平均年收入大約為4萬美元，僅為美國的一半。

報道指，在日本，跳槽換工作的現象不普遍，按職業分類的薪資水平也不明確，專業人才待遇較差，不符合市場實際情況。為吸引高端人才，需要縮小日本與國外的薪資水平差距。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁