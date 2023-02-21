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【俄烏戰爭】美媒：中國因一考量 正加大力度推動停火

國情動向 13:10 2023/02/21

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俄烏戰爭快將一周年，多項跡象顯示，中國近日正加大力度嘗試勸和促談。不過，美國剛剛再次加碼軍援烏克蘭，顯示華盛頓尚且無意讓這場代理人戰爭平息，中方努力要取得成果並不太樂觀。美國傳媒則認為，中國近期更加傾向推動停火，是因為俄烏戰局至今膠着，中方不願看到俄羅斯進一步受挫以至失敗。

中央外辦主任王毅現正出訪歐洲，已到過法國、意大利、匈牙利，並在慕尼克安全會議上與烏克蘭外長會面，本周會轉到俄羅斯。中國外交部周一（20日）表示，中方會在烏克蘭危機一周年，發表關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件。

中方周二（21日）則發佈了《全球安全倡議概念文件》，指出要堅持聯合國憲章，同時重視各國合理安全關切，通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端。文件亦表明，要堅決維護「核戰爭打不贏也打不得」共識，降低核戰爭風險。

鑑於俄羅斯是中國在與美國競爭中的一個關鍵夥伴，《華爾街日報》認為，俄羅斯力量減弱使中國在雙邊關係佔據上風，有可能產生對中國更有利的交易，但中方無意看到俄方因戰爭而實力大減，並擔心西方加大軍援烏克蘭會嚴重削弱俄羅斯。

該報引述「接近中國決策層人士」稱，烏克蘭在戰場上的頑強抵抗，促使北京方面重新考量，更傾向於推動停火，以防止俄羅斯進一步受挫。

據悉，美國智庫蘭德公司（Rand）1月「如何避免長期戰爭」（Avoiding a Long War）報告受到中國很多外交政策權威人士關注。該報告指出，烏克蘭戰爭拖得越久，升級的風險就愈大，愈可能使俄羅斯與北約直接衝突。一些中國政策顧問認為，這種觀點有可能為中國創造一個介入局面，嘗試勸和的機會。

報道又稱，北京一些外交策略人士也提出這樣一個問題：中國應否考慮出於防禦目的，向俄羅斯提供軍事支持。他們認為，這會大大增加衝突成本，進而可能會讓中國在提出解決危機方案上擁有一定影響力。但報道同時表示，無法知悉這種想法是否會獲中國官方支持。

美國國務卿布林肯上周末聲言，中國正考慮向俄提供致命武器支持，並就此警告中方。中國外交部明確駁斥：「向戰場源源不斷提供武器的是美方而不是中方。美方沒有資格對中方發號施令。我們也從不接受美國對中俄關係指手畫腳甚至脅迫施壓。」

秦剛：停止鼓噪今日烏克蘭明日台灣 中方將繼續勸和促談

王毅晤匈牙利外長：與所有愛和平國家 為烏克蘭停火努力

中國發佈全球安全倡議概念文件 提6堅持20重點工作 堅決維護「核戰打不得」

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責任編輯：連兆鋒

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