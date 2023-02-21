二中全會26日至28日召開 重點討論機構改革政府換屆

中共中央政治局今日（21日）召開會議，決定今年2月26日至28日在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第二次全體會議。中共中央總書記習近平主持會議。

據新華社報道，會議討論了中共中央政治局向中央委員會作的工作報告。

會議討論了《黨和國家機構改革方案》稿，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆二中全會審議。

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會議討論了向第十四屆全國人民代表大會第一次會議推薦的國家機構領導人員建議人選和向政協第十四屆全國委員會第一次會議推薦的全國政協領導人員建議人選。

會議確定將以上內容作為二十屆二中全會的議題。

更好統籌疫情防控和經濟社會發展

會議還討論了國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第一次會議審議的《政府工作報告》稿。會議指出，今年是全面貫徹二十大精神的開局之年，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，持續改善民生，保持社會大局穩定，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

會議指出，要堅持穩字當頭、穩中求進，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展合力。要著力擴大國內需求，加快建設現代化產業體系，切實落實「兩個毫不動搖」，更大力度吸引和利用外資，有效防範化解重大經濟金融風險，穩定糧食生產和推進鄉村振興，推動發展方式綠色轉型，保障基本民生和發展社會事業，努力完成今年經濟社會發展目標任務。要加強政府自身建設，大興調查研究之風。

責任編輯：尹航

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