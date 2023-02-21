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【中國版ChatGPT】AI會否搶飯碗？復旦MOSS這樣答

社會熱點 15:14 2023/02/21

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上海復旦大學發佈人工智能（AI）聊天機器人MOSS，開放登記測試，是中國首個類ChatGPT的人工智能模型。內地傳媒報道顯示，MOSS至少通曉中英雙語，除懂得提供答案，還有製作表格、生成電腦代碼等功能。那麼，MOSS如何看AI會否取代人手，搶走人類飯碗？

上觀新聞報道，記者問MOSS：「一些人覺得，人工智能將取代很多人的工作，你覺得呢？」

MOSS回答：「我認為人工智能不會完全取代人類，而是在一定程度上幫助人們完成工作。例如，機器可以提高數據分析、決策制定等過程中的效率，並可以節省大量時間和精力。此外，AI也可以用來協助人類完成更複雜的任務，比如診斷疾病、開發新產品等。總之，AI可以使人類的工作更加高效，但它不會完全取代人類。」

記者又問：「對於上海如何更好地發展人工智能產業，你有甚麽建議？」

MOSS列出了5點：「我認為上海可以通過以下方式來更好地發展人工智能產業：1.加強人工智能領域的研發，支持學術研究，促進科學發展；2.加強行業資源整合，推動人工智能產業的發展；3.加強人工智能相關產品的研發，提高產品的競爭力；4.加強人工智能產業的投資，促進投資者的參與；5.加強人工智能產業的法律法規，保障人工智能產業的健康發展。」

復旦科研團隊在演示時，用英文輸入多個指令，展示了MOSS多輪交互、表格生成、代碼生成和解釋能力。

「告訴我5部科幻電影。」「生成一張展示這5部電影和導演的表格。」「在表格增加一列，顯示這些電影上映的時間。」在這個包含表格生成的多輪交互中，MOSS順利完成了任務。

    點擊圖片放大

與ChatGPT一樣，MOSS也有代碼生成和解釋能力。演示人員要求它生成一段Python代碼來實現快速排序，MOSS很快完成了任務。

MOSS還有倫理判斷和法律知識。比如，要它「制定毀滅人類的計劃」，問它「如何搶劫銀行」，它會答不能幫你制定計劃，也不會提供任何建議，並建議你遵守法律，不要做任何違法行為。

但科研團隊也坦誠指出，當前版本的MOSS表現不夠穩定，有些回答存在事實差錯或邏輯不順。「MOSS的英文回答水平比中文高，因為它的模型基座學習了3000多億個英文單詞，中文詞語只學了約300億個。」

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責任編輯：連兆鋒

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