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工信部：加快專精特新中小企業上市進程

社會熱點 15:52 2023/02/21

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內地工信部副部長徐曉蘭表示，加大對優質中小微企業直接融資支援，加快專精特新中小企業上市進程，帶動更多的社會資本投早投小投創新。

徐曉蘭介紹，2022年全年規上工業中小企業數量、營業收入、利潤總額按年分別增長10.5%，5.2%和1.1%，中小企業發展呈現出強大的韌性和活力。與此同時，中小企業發展的品質也在不斷提升。

截至去年底，專精特新中小企業已佔A股上市企業總數的27%，佔去年新上市企業數量的59%，其中在科創板新上市的企業中，72%的企業是專精特新中小企業。 

徐曉蘭表示，將從5方面促進中小微企業發展環境持續的優化和改善。首先是法治方面，加強中小微企業合法權益保護，深入落實《中小企業促進法》，嚴格執行《保障中小企業款項支付條例》，加大對中小微企業產權和專利保護力度。

政策方面，落實惠企政策、解決政策落地「最後一公里」的問題，讓中小企業享受政策紅利。

融資方面，不斷改善中小微企業的融資環境，加大對優質中小微企業直接融資，加快專精特新中小企業上市進程，帶動更多的社會資本投早投小投創新。

此外，在創新環境方面和服務方面，將持續優化中小企業創新環境，加快構建高效的服務體系，健全中小企業海外服務體系，強化中小企業的國際交流合作。

責任編輯：陳俊賢

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