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中方談朝鮮半島核問題：個別國家應棄搞地緣政治操弄

社會熱點 16:49 2023/02/21

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中國常駐聯合國副代表戴兵20日在安理會朝鮮核問題公開會上發言，呼籲堅持政治解決朝鮮半島問題的正確方向，堅持對話協商，落實安理會決議，不搞雙重標準。

戴兵在會上表示，中方一直密切關注朝鮮半島形勢發展。當前形勢緊張對立的一面再次突出，並可能呈螺旋式升級，這不符合各方利益，也是中方不願看到的。 中方呼籲有關各方保持冷靜克制，堅持政治解決的正確方向，避免採取可能進一步加劇緊張、導致誤判的行動。

他說，半島問題的本質是安全問題。中方呼籲有關各方正視半島問題的歷史和現實，堅持對話協商的正確方向。當前形勢下，更要防止惡性循環、輪番升級，導致形勢失控。應放棄搞地緣政治操弄，停止戰爭叫囂，避免動輒訴諸軍演、制裁等施壓手段，為政治解決營造合適環境。美方應與朝鮮開展對話，就應拿出實際舉措，把對話搞起來、談下去。

戴兵強調，推動半島問題走出困境，安理會應當發揮建設性作用。安理會涉朝決議，其中既規定了對朝制裁措施，也明確要求恢復六方會談、避免緊張升級、推動政治和對話解決。 落實制裁和推動復談都是執行安理會決議，兩者都應執行。

他還強調，半島核問題各方要樹立正確的防擴散導向，不能搞雙重標準。否則將嚴重加劇地區爆發軍事衝突的風險，對半島無核化進程造成嚴重負面影響。

他說，中方衷心希望半島穩定而非生亂，不願看到半島問題陷入惡性循環。 中方呼籲各方保持理性克制，從維護地區和平穩定的大局出發，按照「雙軌並進」思路和「分階段、同步走」原則，共同推進半島問題的政治解決。 中方願繼續為此發揮建設性作用。

責任編輯：陳俊賢

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制裁 戰爭 軍事衝突 軍事演習 軍事 政治 地緣政治 聯合國 中國

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