蔡英文據傳將訪美？台方這樣回應

有媒體指台灣地區領導人蔡英文可能在五月或六月回美國母校康乃爾大學演說，台當局今日回應稱，若有具體規畫會適時主動對外說明。

隨著疫後各地出行復常，蔡英文今年可望重啟出訪行程，訪問非洲與拉美友邦，其中拉美出訪行程將以何種方式過境美國，成為矚目焦點。台媒日前報道指，蔡英文也是美國康乃爾大學（Cornell University）畢業，可能和已故前領導人李登輝1995年訪問母校康乃爾大學模式訪美。

李登輝於1995年6月在美國國會參眾兩院決議及當時克林頓政府的同意下，以私人行程名義訪問康乃爾大學並發表公開演說。這次訪問被認為是引發1996年台海導彈危機的原因之一。

蔡英文目前已收到不少拉美友邦訪問邀約。瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）曾表達瓜國有意在今年3月舉辦台灣友邦高峰會議，邀請蔡英文屆時訪問瓜地馬拉。巴拉圭今年4月將舉行總統大選，蔡英文2018年8月時也曾親自出席巴拉圭總統的就職典禮。

台灣的外交部門發言人劉永健表示，安排高層出訪一向是該部門的重點工作，若有具體規畫，會適時主動對外說明。

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責任編輯：尹航

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