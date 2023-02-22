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王毅晤俄羅斯聯邦安全會議秘書 形容中俄關係堅如磐石

國情動向 09:58 2023/02/22

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中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅抵達俄羅斯展開訪問，並與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）會面。王毅表示中俄關係堅如磐石，經得起國際形勢變化帶來的任何挑戰。帕特魯舍夫則指，與中國發展戰略夥伴關係是俄羅斯外交政策優先事項。

王毅在莫斯科和帕特魯舍夫舉行中俄戰略安全磋商機制雙方牽頭人會晤。 兩人雙方就當前國際戰略形勢進行了討論，並就烏克蘭問題交換意見。

新華社報道，雙方就當前國際戰略形勢進行了討論，表示願共同踐行真正的多邊主義，反對一切形式的單邊霸凌行徑，推動國際關係民主化和世界多極化。雙方同意繼續加強在多邊框架內合作，為完善全球治理作出更多努力。雙方認為應堅決維護亞太和平穩定，反對引入冷戰思維、集團對抗和意識形態對立。

俄羅斯傳媒報道，王毅表示，中俄關係堅如磐石，能夠經得起不斷變化的國際形勢帶來的任何挑戰。中方願同俄方一道，按照兩國元首的戰略部署，堅定捍衛各自的國家利益和民族尊嚴，持續推進各領域的互利合作。

帕特魯舍夫則表示，與中國發展戰略夥伴關係的政策，是俄羅斯對外政策毋庸置疑的優先事項。他又說，在西方遏制俄羅斯和中國的情況下，雙方進一步加深在國際舞台上的協調協作具有特殊意義。

WSJ：習或數月內訪俄晤普京

俄羅斯外長拉夫羅夫周三將與王毅會面。克里姆林宮早前稱，王毅亦會與總統普京會晤，屆時可能討論國家主席習近平訪問俄羅斯的事宜。

美國《華爾街日報》引述知情人士稱，習近平可能在四月或五月初、俄羅斯慶祝衛國戰爭勝利日期間訪問莫斯科，與普京舉行峰會。報道指，中方期望在結束烏克蘭戰事中擔當更積極角色。

王毅上周於德國慕尼黑安全會議上，亦曾透露中方將會發表一份關於政治解決烏克蘭問題的立場文件。

【俄烏戰爭】美媒：中國因一考量 正加大力度推動停火

外交部回應拜登訪烏：多做有利於政治解決的事

責任編輯：蒯宇澄

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