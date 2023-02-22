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南韓下月起取消自中國入境旅客落地檢要求 京：適時採相應措施

社會熱點 10:53 2023/02/22

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南韓政府宣布，3月1日起取消自中國入境旅客抵埗後進行新冠核酸檢測的要求。

*新增外交部回應

在北京，外交部發言人汪文斌表示，中方注意到相關報道，有關方面應盡快取消針對中國的歧視性限制措施，為人員正常往來創造便利條件，「中方願考慮適時採取相應措施。」

韓聯社報道，南韓當局考慮到國內新冠疫情形勢穩定，加上2月第三周來自中國的入境旅客落地檢陽性比率降至0.6%等情況，認為目前可進一步放寬防疫限制，宣布由下月1日起取消中國入境旅客落地檢措施，同時撤銷中國航班只可在仁川機場升降的限制。

中國駐韓大使館：週六起恢復簽發韓國公民赴華短期簽證

南韓明起恢復向中國旅客發放短期簽證 京：積極考慮對等措施

不過，來自中國的旅客登機前須出示核酸檢測陰性證明，以及填寫檢疫信息輸入系統（Q-CODE）的要求，則延長至3月10日。當局將評估暫停落地檢後的影響，再決定是否解除入境前的檢疫措施。

南韓上月初因應中國疫情和開放出境遊，對自中國入境的旅客實施多項防疫限制，其後中韓兩國一度暫停向對方公民審發簽證，至本月中才復發。另隨著中國境內疫情趨穩，南韓政府決定由本月底起增加往來中國與南韓的航班。

責任編輯：易燕丹

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