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美媒：中國領導人未來數月或訪俄羅斯 推動俄烏和談

國情動向 10:52 2023/02/22

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中共中央政治局委員、中央外辦主任周二（22日）轉抵歐洲行程最後一站俄羅斯。王毅此次訪歐行動反映，中國正嘗試在俄烏戰爭斡旋中擔當更大角色；外界亦預料，王毅到訪莫斯科，會為中國國家主席習近平回訪俄羅斯鋪路。美國傳媒報道，習近平或在未來數月出訪莫斯科，推動俄烏和談。

《華爾街日報》引述消息人士報道，習近平訪俄確切時間還未有確定，但可能在4月或5月初，預料需要在3月中國兩會完成之後，而他此行亦不排除會到訪其他歐洲國家。

據悉，中方有意透過此行促成中俄領導人峰會，並推動俄烏衝突多邊談判；中方亦有意重申，核戰爭打不得也打不贏。

俄羅斯總統普京去年2月曾訪華，並出席北京冬奧開幕式；俄烏戰爭在當月底冬奧結束後數天爆發。

王毅出訪俄羅斯前，曾訪問法國、意大利及匈牙利，與當地領導人談及烏克蘭危機。王毅在德國出席慕尼黑安全會議期間，預告中方稍後會發表政治解決烏克蘭危機立場文件，他又曾與烏克蘭外長會面。

中國外交部日前表示，中方會在2月24日俄烏衝突一周年，發表中方立場文件。

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責任編輯：連兆鋒

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