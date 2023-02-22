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中日今舉行安全對話 中方關注日本安保文件

國情動向 10:55 2023/02/22

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中日安全對話今日（22日）在東京舉行，是4年來首次。出席對話的副外長孫衛東表示，關注日本去年通過的《國家安全保障戰略》等3份安保文件，批評日方採取「冷戰思維」，亦關注日本對台灣問題的取態。

兩國外交和防務官員昨日在東京分別舉行磋商。共同社報道，日方在防務當局磋商中，提及疑似中國氣球在日本上空飛行，表示無法接受「侵犯領空」，要求中方確認事實和防止再次發生。

擬為安全議題設直接溝通渠道 或春季啟用

至於防止軍事偶發事件的防務官員聯絡熱線，中日雙方達成一致，朝著今年春季前後啟用展開協調。　 　　

在外交當局磋商中，日方對中方在東海釣魚島等海域的行動表示關切，雙方確認繼續緊密溝通，建立有建設性和穩定的兩國關係。

今次是4年以來，中日首次舉行外交當局磋商，日方希望通過再次啟動對話框架，緩解兩國緊張關係，亦有意推進協調外相林芳正訪華。

今次外交當局磋商，中方派出外交部副部長孫衛東出席，日方由外務審議官山田重夫出席。至於防務當局磋商，中方由國防部國際軍事合作辦公室副主任張保群出席，日方由防衛省防衛政策局次長安藤敦史出席。

《環球時報》引述黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛認為，2019年後，日本不斷增強對華盛頓打壓中國政策的配合，中日關係呈下行態勢，中日安全對話也處於中斷狀態。「此次兩國若能恢復安全對話，對中日管控分歧、處理危機、避免偶發事件導致的衝突，將是一件積極的事情」。

笪志剛稱，儘管通過一次對話，無法解決中日間許多懸而未決的問題，但對於維護兩國關係和地區局勢的穩定，阻止一些事態的進一步升級，仍然具有建設性。

旅日大熊貓香香啟程返回中國 駐日使館感謝最萌「友好使者」

責任編輯：蒯宇澄

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