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【內地樓市】官媒：警惕購房「零首付」「首付貸」風險

社會熱點 12:18 2023/02/22

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內地官媒《經濟日報》發文指出，為促進房地產市場回暖，多地降低購房首付比例，減輕購房者資金壓力，促進住房合理消費。 但是 「零首付」、「首付貸」這些擾亂市場秩序、金融秩序和增加購房成本的行為必須禁止。

據文章指出，近期，個別城市又傳出可以使用「零首付」「首付貸」購房的消息。銷售人員針對首付款不足，介紹購房者簽無息借款，購房者分期還款，相關企業墊付購房首付款，銷售人員賺取管道費。 例如，在有的熱點城市，開發商打出「首付僅需30萬元（人民幣，下同），開發商送60萬元不用還」的廣告吸引購房者，相當於僅需1成首付。

文章強調，「低首付」「零首付」購房早已被明令禁止。根據規定，非熱點城市購買首套房首付比例最低降至20%；熱點城市為30%。有關主管部門明確禁止房地產開發企業、房地產仲介機構違規提供購房首付融資，違者將受到處罰。

文章指出，「零首付」、「首付貸」短期可能緩解資金壓力，卻加大貸款利息及按揭月供款的負擔。額外支付管道費給介紹貸款的銷售人員，無形中增加了購房成本。「零首付」、「首付貸」往往須借助首付款高息墊付、虛高評估價騙貸等非常規操作實現。並且讓本不滿足購房條件的人背負了更沉重的還款負擔，也破壞了金融秩序。

文章還強調，違規合同不具有法律效應，很可能會給購房者造成經濟損失，購房者追債索賠將面臨各種困難，大大增加了購房風險和違規轉貸的多重風險中。

文章中警告，經營貸的發放主體是個體工商戶或小微企業，不得違規用於購房、結清房款、償還其他管道墊付的房款，違規使用將會被提前收回貸款，如偽造經營資料獲得貸款，還可能被追究刑事責任。 

責任編輯：陳俊賢

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按揭貸款 內地物業 壓力 偽造 估價 廣告 經濟 編輯 地產 銷售

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