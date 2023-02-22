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兩岸小三通所有客運航線復航 國台辦籲盡快恢復直航正常化

社會熱點 12:06 2023/02/22

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馬祖北竿白沙港至福州黃岐的「小三通」客運航線，在中斷三年後恢復通航，意味著4條「小三通」客運航線全部復航，為金門、馬祖民眾往返兩岸提供便利。

周日（19日）10時，搭載59名旅客的「吉順9號」從馬祖白沙啟航，前往連江黃岐客運碼頭，並於當日12時30分從連江返回馬祖。至此，4條「小三通」客運航線全部復航。

據大陸交通運輸部消息，自1月7日「小三通」客運航線相繼復航以來，已運行62個往返航班、安全運送旅客6715人次。為確保順利復航，各級交通運輸部門本著「安全、便利、高效、關懷」的原則，強化調研指導服務，細化復航工作方案，加強安全風險防範，完善碼頭基礎設施，提升服務保障能力。

國台辦喊話台灣： 大陸已做好恢復直航準備

國台辦：希望優先恢復廣州等16個兩岸直航航點

另外，大陸日前提出優先恢復廣州等16個兩岸直航航點，台灣有關方面未予回應。國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會上表示，當前大陸疫情已得到很好的控制，希望民進黨當局以兩岸同胞福祉為依歸，盡快取消人為限制，恢復兩岸空中客運直航正常化。

朱鳳蓮表示，大陸方面大力支持兩岸航空業者大幅增加兩岸航線航班，由航空公司自主動態優化航班安排。她指出，2月13日至19日，兩岸航線執行客運航班共214班，比1月8日前的每周不到100班增加不少。但相較於2020年前每周最高890班的兩岸定期航班，目前的運力難以滿足兩岸民眾需要，僅有北京、上海、廈門、成都4個兩岸直航航點，總體上兩岸往來仍然相當不便。

責任編輯：易燕丹

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