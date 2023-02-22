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江蘇常州擬推10條房產新政 取消新樓兩年限售期

經濟脈搏 12:06 2023/02/22

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地方穩樓市政策頻出，江蘇常州市近日將出台10條措施優化房地產相關政策，以促進房地產市場平穩健康發展。其中，為進一步支持改善性住房需求，增強市場流動性，將取消新建商品住房兩年的限售期限，商品住房自取得不動產權證後即可上市交易。

同時，常州計劃提高多孩家庭首次住房公積金貸款額度，在家庭實際可貸額度的基礎上，二孩家庭再增加20萬元（人民幣，下同）、三孩家庭再增加30萬元。常州市之前未出台針對多孩家庭的優惠政策，多孩家庭與普通家庭一樣，住房公積金貸款額度均為不超過90萬元。 

常州市並再次出台支持人才購房政策，擴大公積金貸款支持範圍，常州市引進的高層次人才可參照青年人才購房資助條件享受住房公積金貸款優惠政策，即博士最高貸款額度120萬元、35周歲以下碩士最高貸款額度100萬元。且這一政策受眾將從企業人員擴大到學校、醫院等單位人員。

此外，為滿足合理住房需求，常州市還將引導房地產開發企業開發建設高品質住宅，優化商品房價格備案機制，積極引導企業合理定價。

【大灣區樓市】惠州縮短新房二手房限售年限 從3年減為1年

責任編輯：蒯宇澄

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