【俄烏戰爭】期待中國和議文件 烏克蘭外長：須基於一原則

俄烏戰爭2月24日一周年，中國政府當日料會就政治解決烏克蘭危機，發表中方立場文件，推動俄烏衝突涉事各方多邊談判。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，烏克蘭期待中方文件，並會展開研究，但強調任何方案都必須保護烏克蘭主權和領土完整。

庫列巴周二（21日）在比利時布魯塞爾，與歐盟及北約官員會面後向傳媒表示，自己上周在慕尼黑安全會議，與中共中央外事辦主任王毅會晤，對方向自己透露了中國和平倡議計劃的要點。

庫列巴未有交代具體細節，但他表示，烏方期待收到中方方案的全部文本。「這不是我們簡單一聽就能下結論的事。我們需要知道所有細節。我們收到文件後會仔細研究。」

他呼籲，中方就局勢的一切行動，都應以保障烏克蘭主權和領土完整為目標。

庫列巴又補充，烏克蘭總統澤連斯基就出的和平方案，仍是烏方的最優先目標。

澤連斯基去年12月提出10點方案，包括俄羅斯撤出烏克蘭全部領土、成立法庭追究戰爭罪行、限制俄羅斯能源價格、將資金用於重建烏克蘭等。外界認為，澤連斯基擺出這種姿態，意味烏方短期內並不急於與俄談判。

中方一直強調，要堅持遵守聯合國憲章，亦要回應各國對安全的合理關切，暗示烏克蘭主權和領土完整必須受到尊重，而美國為首北約集團亦必須停止向俄羅斯進逼。

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責任編輯：連兆鋒