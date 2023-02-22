  • 20°C
香港時間 : 2023222日 (週三) 13:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】期待中國和議文件 烏克蘭外長：須基於一原則

國情動向 12:39 2023/02/22

分享：

分享：

俄烏戰爭2月24日一周年，中國政府當日料會就政治解決烏克蘭危機，發表中方立場文件，推動俄烏衝突涉事各方多邊談判。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，烏克蘭期待中方文件，並會展開研究，但強調任何方案都必須保護烏克蘭主權和領土完整。

庫列巴周二（21日）在比利時布魯塞爾，與歐盟及北約官員會面後向傳媒表示，自己上周在慕尼黑安全會議，與中共中央外事辦主任王毅會晤，對方向自己透露了中國和平倡議計劃的要點。

庫列巴未有交代具體細節，但他表示，烏方期待收到中方方案的全部文本。「這不是我們簡單一聽就能下結論的事。我們需要知道所有細節。我們收到文件後會仔細研究。」

他呼籲，中方就局勢的一切行動，都應以保障烏克蘭主權和領土完整為目標。

庫列巴又補充，烏克蘭總統澤連斯基就出的和平方案，仍是烏方的最優先目標。

澤連斯基去年12月提出10點方案，包括俄羅斯撤出烏克蘭全部領土、成立法庭追究戰爭罪行、限制俄羅斯能源價格、將資金用於重建烏克蘭等。外界認為，澤連斯基擺出這種姿態，意味烏方短期內並不急於與俄談判。

中方一直強調，要堅持遵守聯合國憲章，亦要回應各國對安全的合理關切，暗示烏克蘭主權和領土完整必須受到尊重，而美國為首北約集團亦必須停止向俄羅斯進逼。

美媒：中國領導人未來數月或訪俄羅斯 推動俄烏和談

王毅晤俄羅斯聯邦安全會議秘書 形容中俄關係堅如磐石

【俄烏戰爭】美媒：中國因一考量 正加大力度推動停火

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中國 王毅 烏克蘭 俄羅斯 戰爭 中俄關係 中美關係 美國

上一篇文章

習：切實加強基礎研究 夯實科技自立自強根基

下一篇文章

中日今舉行安全對話 中方關注日本安保文件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

俄烏戰爭一年祭 中美俄元首或都有重要演講
俄烏戰爭一年祭 中美俄元首或都有重要演講
蔡英文據傳將訪美？台方這樣回應
蔡英文據傳將訪美？台方這樣回應
二中全會26日至28日召開 重點討論機構改革政府換屆
二中全會26日至28日召開 重點討論機構改革政府換屆
中國發佈全球安全倡議概念文件 提6堅持20重點工作 堅決維護「核戰打不得」
中國發佈全球安全倡議概念文件 提6堅持20重點工作 堅決維護「核戰打不得」
秦剛：停止鼓噪今日烏克蘭明日台灣 中方將繼續勸和促談
秦剛：停止鼓噪今日烏克蘭明日台灣 中方將繼續勸和促談
【俄烏戰爭】美媒：中國因一考量 正加大力度推動停火
【俄烏戰爭】美媒：中國因一考量 正加大力度推動停火
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款