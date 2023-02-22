國台辦：支援符合條件的台企在A股上市

國務院台灣事務辦公室今日（22日）表示，幫助符合條件的台企在A股上市， 為台胞台商提供更多元高效的金融服務；目前在A股上市台企累計達59家。

國台辦發言人朱鳳蓮稱，自2018年以來，各地區各部門持續做好落實落細工作，台灣同胞在大陸學習、工作、生活越來越方便，享受同等待遇的領域和範圍不斷擴大。

朱鳳蓮介紹，將幫助符合條件的台企在A股上市，為台胞台商提供更多元高效的金融服務。2022年已有10家台企在A股上市，數量創歷年新高。

她指，福建於2019年3月在平潭開展「台商台胞金融信用證書」試點，已實現全省全覆蓋，為持證同胞提供提高授信額度、降低貸款利率、簡化業務手續等高效便捷的金融服務。截至今年1月末已為373位台胞、233家台企頒發證書，累計提供授信139.69億元（人民幣，下同）。

浙江會同當地金融機構為台胞發放台融卡信用卡，截至2022年底共發放3353張，總授信金額5562萬元。 江蘇信保2022年累計為30多家台企提供融資增信保額超30億元。

朱鳳蓮強調，下一步將不斷出台和完善政策造福台灣同胞、促進兩岸各領域交流合作的政策措施，不斷深化兩岸各領域融合發展。

責任編輯：陳俊賢