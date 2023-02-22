  • 20°C
香港時間 : 2023222日 (週三) 13:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習：切實加強基礎研究 夯實科技自立自強根基

國情動向 13:13 2023/02/22

分享：

分享：

據新華社，中共中央政治局昨日（21日）下午就加強基礎研究進行第三次集體學習。總書記習近平在主持學習時強調，要切實加強基礎研究，夯實科技自立自強根基。

習近平指出，應對國際科技競爭、實現高水平自立自強，推動構建新發展格局、實現高質量發展，迫切需要加強基礎研究，從源頭和底層解決關鍵技術問題。

習近平強調，要強化基礎研究前瞻性、戰略性、系統性佈局。要把握科技發展趨勢和國家戰略需求，加強基礎研究重大項目可行性論證和遴選評估，充分尊重科學家意見，把握大趨勢、下好「先手棋」。要強化國家戰略科技力量，有組織推進戰略導向的體系化基礎研究、前沿導向的探索性基礎研究、市場導向的應用性基礎研究，注重發揮國家實驗室引領作用、國家科研機構建制化組織作用、高水平研究型大學主力軍作用和科技領軍企業「出題人」、「答題人」、「閱卷人」作用。

穩步增加基礎研究財政投入

習近平指出，世界已經進入大科學時代，基礎研究組織化程度越來越高，制度保障和政策引導對基礎研究產出的影響越來越大。要穩步增加基礎研究財政投入，通過稅收優惠等多種方式激勵企業加大投入，鼓勵社會力量設立科學基金、科學捐贈等多元投入，提升國家自然科學基金及其聯合基金資助效能，建立完善競爭性支持和穩定支持相結合的基礎研究投入機制。

他強調，要協同構建中國特色國家實驗室體系，佈局建設基礎學科研究中心，超前部署新型科研信息化基礎平台，形成強大的基礎研究骨幹網絡。要打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰，鼓勵科研機構、高校同企業開展聯合攻關，提升國產化替代水平和應用規模，爭取早日實現用我國自主的研究平台、儀器設備來解決重大基礎研究問題。

習近平還指出，加強基礎研究，歸根結底要靠高水平人才。必須下氣力打造體系化、高層次基礎研究人才培養平台，讓更多基礎研究人才競相湧現。要加大各類人才計劃對基礎研究人才支持力度，培養使用戰略科學家，支持青年科技人才挑大樑、擔重任，不斷壯大科技領軍人才隊伍和一流創新團隊。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
科技產品 科技戰 中國市場 財政政策 中國共產黨 中共中央政治局 政治 習近平 中國

下一篇文章

【俄烏戰爭】期待中國和議文件 烏克蘭外長：須基於一原則
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

俄烏戰爭一年祭 中美俄元首或都有重要演講
俄烏戰爭一年祭 中美俄元首或都有重要演講
蔡英文據傳將訪美？台方這樣回應
蔡英文據傳將訪美？台方這樣回應
二中全會26日至28日召開 重點討論機構改革政府換屆
二中全會26日至28日召開 重點討論機構改革政府換屆
中國發佈全球安全倡議概念文件 提6堅持20重點工作 堅決維護「核戰打不得」
中國發佈全球安全倡議概念文件 提6堅持20重點工作 堅決維護「核戰打不得」
秦剛：停止鼓噪今日烏克蘭明日台灣 中方將繼續勸和促談
秦剛：停止鼓噪今日烏克蘭明日台灣 中方將繼續勸和促談
【俄烏戰爭】美媒：中國因一考量 正加大力度推動停火
【俄烏戰爭】美媒：中國因一考量 正加大力度推動停火
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款