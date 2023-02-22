習：切實加強基礎研究 夯實科技自立自強根基

據新華社，中共中央政治局昨日（21日）下午就加強基礎研究進行第三次集體學習。總書記習近平在主持學習時強調，要切實加強基礎研究，夯實科技自立自強根基。

習近平指出，應對國際科技競爭、實現高水平自立自強，推動構建新發展格局、實現高質量發展，迫切需要加強基礎研究，從源頭和底層解決關鍵技術問題。

習近平強調，要強化基礎研究前瞻性、戰略性、系統性佈局。要把握科技發展趨勢和國家戰略需求，加強基礎研究重大項目可行性論證和遴選評估，充分尊重科學家意見，把握大趨勢、下好「先手棋」。要強化國家戰略科技力量，有組織推進戰略導向的體系化基礎研究、前沿導向的探索性基礎研究、市場導向的應用性基礎研究，注重發揮國家實驗室引領作用、國家科研機構建制化組織作用、高水平研究型大學主力軍作用和科技領軍企業「出題人」、「答題人」、「閱卷人」作用。

穩步增加基礎研究財政投入

習近平指出，世界已經進入大科學時代，基礎研究組織化程度越來越高，制度保障和政策引導對基礎研究產出的影響越來越大。要穩步增加基礎研究財政投入，通過稅收優惠等多種方式激勵企業加大投入，鼓勵社會力量設立科學基金、科學捐贈等多元投入，提升國家自然科學基金及其聯合基金資助效能，建立完善競爭性支持和穩定支持相結合的基礎研究投入機制。

他強調，要協同構建中國特色國家實驗室體系，佈局建設基礎學科研究中心，超前部署新型科研信息化基礎平台，形成強大的基礎研究骨幹網絡。要打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰，鼓勵科研機構、高校同企業開展聯合攻關，提升國產化替代水平和應用規模，爭取早日實現用我國自主的研究平台、儀器設備來解決重大基礎研究問題。

習近平還指出，加強基礎研究，歸根結底要靠高水平人才。必須下氣力打造體系化、高層次基礎研究人才培養平台，讓更多基礎研究人才競相湧現。要加大各類人才計劃對基礎研究人才支持力度，培養使用戰略科學家，支持青年科技人才挑大樑、擔重任，不斷壯大科技領軍人才隊伍和一流創新團隊。

責任編輯：蒯宇澄

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