  • 20°C
香港時間 : 2023222日 (週三) 15:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旅美大熊貓丫丫據報健康轉差 網民呼籲盡早接回國

社會熱點 14:52 2023/02/22

分享：

分享：

在美國田納西州孟菲斯動物園居住的旅美雌性大熊貓「丫丫」，被曝患上嚴重皮膚病，疑似營養不良餓得瘦骨嶙峋，健康狀況令人擔憂，不少網民呼籲盡早接其回國。

綜合內媒報道，有在美志願者透露，丫丫出現大面積皮膚病，疑似營養不良、拉肚子，還伴隨著刻板行為。另有動物保護組織發布影片顯示，丫丫毛發斑禿得厲害，毫無剛到美國時圓滾滾的樣子。

據了解，2003年，來自上海動物園的樂樂和來自北京動物園的丫丫一同抵達孟菲斯，開始旅美生涯，孟菲斯動物園亦是全美第四間擁有熊貓的動物園。2013年，兩隻熊貓為期10年的租借期結束後，孟菲斯動物園與中國動物園協會簽訂協議，將租借期再延長10年。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

不過，在回國前夕，樂樂在當地時間2月1日早晨離世，終年25歲。中國駐美國使館發言表示，中國專家組將赴美調查死因。有工作人員透露，樂樂遺體回國手續仍在辦理，預計本月底能出發。此外，專家前往孟菲斯動物園會按照計劃先檢查丫丫健康狀況，並向動物園建議飼養管理安排。

丫丫回國後將回到北京動物園。園方稱，正在辦理回國相關審批手續，但具體歸國日期還不清楚。中國動物園協會工作人員透露，非常重視丫丫的情況，若依此前計劃，手續辦理順利，丫丫或可提前回國。

不少網民促請官方加快效率，盡早將丫丫接回中國。有網民表示，旅美20年象徵友好的國寶卻慘遭虐待，應將美國納入黑名單，禁止向其租借大熊貓。

旅日大熊貓香香啟程返回中國 駐日使館感謝最萌「友好使者」

旅日大熊貓「香香」下周歸還中國 曾與華春瑩有淵源（有片）

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

旅日大熊貓香香啟程返回中國 駐日使館感謝最萌「友好使者」
2023/02/21
旅日大熊貓香香啟程返回中國 駐日使館感謝最萌「友好使者」
旅日大熊貓「香香」下周歸還中國 曾與華春瑩有淵源（有片）
2023/02/13
旅日大熊貓「香香」下周歸還中國 曾與華春瑩有淵源（有片）

你可能感興趣

旅日大熊貓香香啟程返回中國 駐日使館感謝最萌「友好使者」
11:06 2023/02/21
旅日大熊貓香香啟程返回中國 駐日使館感謝最萌「友好使者」
旅日大熊貓「香香」下周歸還中國 曾與華春瑩有淵源（有片）
15:53 2023/02/13
旅日大熊貓「香香」下周歸還中國 曾與華春瑩有淵源（有片）
網絡熱話 外交 皮膚病 虐待 動物園 大熊貓 美國 中國

下一篇文章

【內地樓市】官媒：警惕購房「零首付」「首付貸」風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

傳內地有關部門加強對ChatGPT監管 部分境內訪問代理服務關閉
傳內地有關部門加強對ChatGPT監管 部分境內訪問代理服務關閉
雲南一地書記做官上癮 家庭會議也設秘書處
雲南一地書記做官上癮 家庭會議也設秘書處
【中國版ChatGPT】AI會否搶飯碗？復旦MOSS這樣答
【中國版ChatGPT】AI會否搶飯碗？復旦MOSS這樣答
【中國版ChatGPT】復旦大學推MOSS 點解英文叻過中文？
【中國版ChatGPT】復旦大學推MOSS 點解英文叻過中文？
「千年大計」雄安新區推出首個商品房項目 呎價一千三
「千年大計」雄安新區推出首個商品房項目 呎價一千三
日媒：日本高端外國人才66%來自中國 遠超印度韓國
日媒：日本高端外國人才66%來自中國 遠超印度韓國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款