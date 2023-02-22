旅美大熊貓丫丫據報健康轉差 網民呼籲盡早接回國

在美國田納西州孟菲斯動物園居住的旅美雌性大熊貓「丫丫」，被曝患上嚴重皮膚病，疑似營養不良餓得瘦骨嶙峋，健康狀況令人擔憂，不少網民呼籲盡早接其回國。

綜合內媒報道，有在美志願者透露，丫丫出現大面積皮膚病，疑似營養不良、拉肚子，還伴隨著刻板行為。另有動物保護組織發布影片顯示，丫丫毛發斑禿得厲害，毫無剛到美國時圓滾滾的樣子。

據了解，2003年，來自上海動物園的樂樂和來自北京動物園的丫丫一同抵達孟菲斯，開始旅美生涯，孟菲斯動物園亦是全美第四間擁有熊貓的動物園。2013年，兩隻熊貓為期10年的租借期結束後，孟菲斯動物園與中國動物園協會簽訂協議，將租借期再延長10年。

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不過，在回國前夕，樂樂在當地時間2月1日早晨離世，終年25歲。中國駐美國使館發言表示，中國專家組將赴美調查死因。有工作人員透露，樂樂遺體回國手續仍在辦理，預計本月底能出發。此外，專家前往孟菲斯動物園會按照計劃先檢查丫丫健康狀況，並向動物園建議飼養管理安排。

丫丫回國後將回到北京動物園。園方稱，正在辦理回國相關審批手續，但具體歸國日期還不清楚。中國動物園協會工作人員透露，非常重視丫丫的情況，若依此前計劃，手續辦理順利，丫丫或可提前回國。

不少網民促請官方加快效率，盡早將丫丫接回中國。有網民表示，旅美20年象徵友好的國寶卻慘遭虐待，應將美國納入黑名單，禁止向其租借大熊貓。

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責任編輯：易燕丹

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