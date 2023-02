▲ 【俄烏戰爭】美媒指拜登爆「毀滅台灣計劃」 台當局搶為白宮澄清

俄烏戰爭快將一周年,中國外長秦剛對衝突不斷加劇表示深感憂慮,指出中方將繼續勸和促談,並不點名敦促個別國家停止拱火澆油、向中國甩鍋推責,停止鼓噪「今日烏克蘭,明日台灣」。美國傳媒則爆出,經常失言的美國總統拜登曾經直言,美方有「毀滅台灣計劃」。消息雖然未經證實,但台灣當局周三(22日)搶著為白宮「澄清」,斷言「絕非事實」。

是次風波起源於美國華盛頓特區WPFW電台政論節目主持人Garland Nixon,2月16日在Twitter發帖,稱:

「突發新聞:白宮內幕消息透露,拜登總統被問及,是否會有比新保守主義烏克蘭計劃更大的災難時,回應道『等着看我們毀滅台灣的計劃。』」

(BREAKING NEWS: White House insiders leak that, when asked if there could be any greater disaster than the neocon Ukraine project, President Biden responded, "wait until you see our plan for the destruction of Taiwan.")

「新保守主義」傳統上多被形容美國共和黨內保守鷹派,例如小布殊政府2003年出兵入侵伊拉克,但民主黨拜登政府深度軍事介入烏克蘭以對抗俄羅斯,似乎也被美國國內一些反對聲音貼上這個標籤。

Garland Nixon發帖後消息在美國國內並未引起多大迴響,消息亦無獲得拜登政府亦無證實或否認。直至周二(21日),台灣政治評論員、國民黨前立委蔡正元在社交媒體和電視節目上轉載,馬上在島內引發軒然大波。

台灣涉外部門周三則搶在白宮前面,對Garland Nixon消息予以否認,稱美國對台「承諾堅定」,又扯上中國大陸對台「認知作戰」。

