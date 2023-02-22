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【流浪氣球】外交部狠批布林肯口出狂言 斥美國不思悔過

國情動向 17:37 2023/02/22

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【流浪氣球】外交部狠批布林肯口出狂言 斥美國不思悔過

中美「流浪氣球」事件引發兩國罵戰未有平息跡象。美國國務卿布林肯日前在Twiiter發帖，稱自己與中國中央外事辦主任王毅會面時，譴責中方監視氣球入侵。中國外交部周三（22日）猛烈回應，狠批布林肯「口出狂言、顛倒黑白」，並斥美方就氣球風波不思悔過，持續擴大事態，如果美方執意升級危機，中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔。

外交部發言人汪文斌周三記者會上，傳媒提及布林肯發推，以及他接受採訪時再次表示中國氣球侵犯美國主權，違反國際法，問中方對此有何評論。

汪文斌重申，中方已經多次清晰明確地告訴美方，中國民用無人飛艇誤入美領空，完全是由不可抗力導致的一次意外偶發事件，反覆要求美方以理性、冷靜和專業的態度妥善處理有關問題。

「但美方無視事實，編造『間諜氣球』敘事，拜登總統親自下令，悍然出動先進戰機和導彈擊落民用飛艇，這是百分之百濫用武力，百分之百過度反應，百分之百歇斯底里，嚴重違反國際慣例和有關國際公約。」

汪文斌指出，美方不僅不反思悔過，反而對華抹黑攻擊，制裁中國企業，持續擴大事態。布林肯國務卿更是口出狂言，顛倒黑白。事實上美國才是侵犯別國主權、違反國際法、肆意對別國監視監聽的頭號帝國。

汪文斌表示，中方對美方的惡劣行徑予以強烈譴責，已經多次向美方提出嚴正抗議。「拜登總統曾多次信誓旦旦地公開表示，不尋求新冷戰，無意同中國發生衝突。我們希望他作為大國領導人，能夠言而有信，言出必行，而不是說一套做一套，不知其可。」

汪文斌強調，我們再次敦促美方拿出誠意，改正錯誤，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。「來而不往非禮也。如果美方執意借題發揮，升級危機，中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔。」

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責任編輯：連兆鋒

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