王毅晤普京：中俄關係不受第三方脅迫 願合作維護兩國利益

中共中央外事辦主任王毅今日（22日）與俄羅斯總統普京會晤，王毅指其他國家影響不了中俄關係，願同俄方深化戰略合作，維護兩國的正當利益。他又讚賞俄方重申願通過對話談判，解決烏克蘭問題。普京強調，與中國合作非常重要，又指歡迎中國國家主席習近平訪俄。

＊更新中國外交部新聞稿

根據外交部新聞稿，王毅會晤時指，當前國際形勢複雜嚴峻，但中俄關係歷經國際風雲考驗，成熟堅韌、穩如泰山。危機和亂象雖時常出現在我們面前，但挑戰和機遇並存，這就是歷史的辯證法。中俄全面戰略協作夥伴關係從不針對第三方，也不受第三方干擾和脅迫。

中俄關係有著堅實的政治、經濟和文明基礎，兩國共同支持的世界多極化和國際關係民主化符合時代發展潮流，符合大多數國家願望。中方願同俄方一道保持戰略定力，加強戰略協作，拓展務實合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。

普京指，中共二十大為中國發展開闢了新前景。當前俄中關係正朝著既定目標前進，雙方各領域合作以及在上合、金磚等多邊組織中的協調富有成果，在國際事務中加強團結協作，對推動國際關係民主化和國際格局的平衡穩定具有重要意義。

王毅同日稍早與俄外長拉夫羅夫舉行會面，他指，在國家主席習近平與普京作出的努力，中俄關係正以高度動態的方式發展，並致力構建無霸權的多極世界。他又說，期待能達成新協議。



拉夫羅夫就說，俄中關係正在蓬勃發展，莫斯科已經準備好與北京在動盪局勢中，捍衛彼此利益。