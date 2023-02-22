  • 17°C
香港時間 : 2023222日 (週三) 23:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅晤普京：中俄關係不受第三方脅迫 願合作維護兩國利益

社會熱點 22:11 2023/02/22

分享：

分享：

中共中央外事辦主任王毅今日（22日）與俄羅斯總統普京會晤，王毅指其他國家影響不了中俄關係，願同俄方深化戰略合作，維護兩國的正當利益。他又讚賞俄方重申願通過對話談判，解決烏克蘭問題。普京強調，與中國合作非常重要，又指歡迎中國國家主席習近平訪俄。

＊更新中國外交部新聞稿

根據外交部新聞稿，王毅會晤時指，當前國際形勢複雜嚴峻，但中俄關係歷經國際風雲考驗，成熟堅韌、穩如泰山。危機和亂象雖時常出現在我們面前，但挑戰和機遇並存，這就是歷史的辯證法。中俄全面戰略協作夥伴關係從不針對第三方，也不受第三方干擾和脅迫。

中俄關係有著堅實的政治、經濟和文明基礎，兩國共同支持的世界多極化和國際關係民主化符合時代發展潮流，符合大多數國家願望。中方願同俄方一道保持戰略定力，加強戰略協作，拓展務實合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。

普京指，中共二十大為中國發展開闢了新前景。當前俄中關係正朝著既定目標前進，雙方各領域合作以及在上合、金磚等多邊組織中的協調富有成果，在國際事務中加強團結協作，對推動國際關係民主化和國際格局的平衡穩定具有重要意義。

王毅同日稍早與俄外長拉夫羅夫舉行會面，他指，在國家主席習近平與普京作出的努力，中俄關係正以高度動態的方式發展，並致力構建無霸權的多極世界。他又說，期待能達成新協議。

拉夫羅夫就說，俄中關係正在蓬勃發展，莫斯科已經準備好與北京在動盪局勢中，捍衛彼此利益。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
外交 中共中央政治局 中國共產黨 拉夫羅夫 王毅 中俄關係 政治 習近平 莫斯科 俄羅斯

下一篇文章

李克強：企業經營仍較困難 減稅降費政策仍有空間

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內地樓市】官媒：警惕購房「零首付」「首付貸」風險
【內地樓市】官媒：警惕購房「零首付」「首付貸」風險
傳內地有關部門加強對ChatGPT監管 部分境內訪問代理服務關閉
傳內地有關部門加強對ChatGPT監管 部分境內訪問代理服務關閉
旅美大熊貓丫丫據報健康轉差 網民呼籲盡早接回國
旅美大熊貓丫丫據報健康轉差 網民呼籲盡早接回國
日媒：日本高端外國人才66%來自中國 遠超印度韓國
日媒：日本高端外國人才66%來自中國 遠超印度韓國
南韓下月起取消自中國入境旅客落地檢要求 京：適時採相應措施
南韓下月起取消自中國入境旅客落地檢要求 京：適時採相應措施
與港澳爭客流？台灣擬向自由行旅客派5000新台幣消費券
與港澳爭客流？台灣擬向自由行旅客派5000新台幣消費券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款