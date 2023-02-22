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內蒙古一煤礦發生大面積坍塌 至2人死亡、53人失聯

社會熱點 20:40 2023/02/22

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內蒙古一露天煤礦今日發生大面積坍塌，截至19時26分，事故已造成2人死亡、6人受傷、53人失聯。有關部門已經啟動事故救援一級回應，多支救援隊正在趕往救援。

據內媒報導，內蒙古阿拉善盟左旗新井煤業有限公司一露天煤礦發生大面積坍塌，有工作人員和車輛被埋，事故已造成2人死亡、6人受傷、53人失聯。 國家礦山安監局內蒙古局已經啟動事故救援一級回應，多支救援隊正在趕往救援。 

新井煤業一名職工表示，該公司一露天煤礦發生了坍塌事故。 事故發生前，該煤礦開展正常生產工作，據初步估算，坍塌長度約400米。當地公安、消防、醫護都在現場開展救援工作。

從阿拉善盟騰格裡經濟技術開發區應急管理局獲悉，截至22日18時許，本次滑坡事故已導致事故已造成2人死亡、6人受傷、53人失聯。 已有6支救援共200餘人已抵達現場進行救援，事故原則正在調查。

國家主席習近平對內蒙古煤礦坍塌事故作出重要指示，要求千方百計搜救失聯人員，全力救治受傷人員，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

責任編輯：陳俊賢

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