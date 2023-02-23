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普京證實 正期待習近平回訪俄羅斯 時機料於兩會後

國情動向 09:48 2023/02/23

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俄羅斯總統普京證實，俄羅斯方面正期待中國國家主席習近平到訪。習近平回訪俄羅斯時機，很大機會在中國3月舉行人大政協兩會，敲定新一屆政府人事佈局之後。外國傳媒早前報道，習近平這次有可能一併出訪歐洲若干國家，着力推動烏克蘭危機多邊和談。

普京周三（22日）在莫斯科會見中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅。塔斯社報道，普京表示，俄方正期待習近平主席訪俄，雙方早前亦已同意這一點。

普京又提及中國即將舉行兩會，稱俄方明白中方有內政需要處理。他相信，自己和習近平見面的計劃可獲落實，為中俄關係帶來額外動力。

美國《華爾街日報》早前引述消息人士報道，習近平或於4月或5月初訪俄，但確切時間尚未確定；消息稱，中方有意透過此行促成中俄領導人峰會，並推動俄烏衝突多邊談判，並會重申核戰爭打不得也打不贏。

俄羅斯總統普京去年2月訪華，並出席北京冬奧開幕式。俄烏戰爭在當月底冬奧結束後數天爆發。

普京出動6米長枱見王毅 但這一點和見馬克龍無得比

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責任編輯：連兆鋒

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