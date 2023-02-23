  • 19°C
香港時間 : 2023223日 (週四) 11:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

普京晤王毅：冷戰後國際局勢沒改善 俄中合作尤其重要

國情動向 10:28 2023/02/23

分享：

分享：

俄羅斯總統普京周三（22日）在莫斯科會見中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅。普京形容，國際局勢自美蘇冷戰結束後並沒有改善，俄中合作此時尤其重要。普京又預期，俄中貿易額可提前達到增至2000億美元目標。王毅稱，中俄關係成熟堅韌、穩如泰山，中俄協作夥伴關係不針對第三方，不受第三方干擾，更不接受第三方脅迫。

據克里姆林宮新聞稿，普京向王毅指出，目前國際關係相當複雜，情況自兩極格局崩潰以來並無太大改善，緊張反而不斷升溫，故此，正如雙方一再強調的，俄中在國際舞台上展開合作，對穩定國際格局非常重要。

普京稱，俄中關係過去數年一直按計劃取得進展，現正穩定成長，並正達到新的里程碑。他提及，雙方原計劃將貿易額在2024年提升至2000億美元，而去年已達到1850億美元，因此有充分理由相信目標能夠實現，甚至提前達標。

普京又表示，俄方正期待中國國家主席習近平訪俄，而雙方早前已同意這一點。克宮新聞稿並未談及烏克蘭問題。

中方新聞稿稱，王毅向普京轉達習近平主席親切問候，表示去年底，習近平同普京舉行視頻會晤，為新一年雙邊關係指明了方向。

王毅說，當前國際形勢複雜嚴峻，但中俄關係歷經國際風雲考驗，成熟堅韌、穩如泰山。危機和亂象雖時常出現在我們面前，但挑戰和機遇並存，這就是歷史的辯證法。中俄新時代全面戰略協作夥伴關係從不針對第三方，也不受第三方干擾，更不接受第三方的脅迫。中方願同俄方一道，保持戰略定力，深化政治互信，加強戰略協作，拓展務實合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。

中方新聞稿又指，雙方就烏克蘭問題深入交換意見。王毅表示，讚賞俄方重申願通過對話談判解決問題。中方將一如既往秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用。

普京出動6米長枱見王毅 但這一點和見馬克龍無得比

普京證實 正期待習近平回訪俄羅斯 時機料於兩會後

【俄烏戰爭】美媒指拜登爆「毀滅台灣計劃」 台當局搶為白宮澄清

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中俄關係 中國 俄羅斯 普京 王毅 烏克蘭

上一篇文章

北極發現疑自中國漂浮裝置 加拿大：已多次阻止監控企圖

下一篇文章

普京證實 正期待習近平回訪俄羅斯 時機料於兩會後
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美媒：中國領導人未來數月或訪俄羅斯 推動俄烏和談
美媒：中國領導人未來數月或訪俄羅斯 推動俄烏和談
【流浪氣球】外交部狠批布林肯口出狂言 斥美國不思悔過
【流浪氣球】外交部狠批布林肯口出狂言 斥美國不思悔過
【俄烏戰爭】美媒：中國因一考量 正加大力度推動停火
【俄烏戰爭】美媒：中國因一考量 正加大力度推動停火
習：切實加強基礎研究 夯實科技自立自強根基
習：切實加強基礎研究 夯實科技自立自強根基
【俄烏戰爭】美媒指拜登爆「毀滅台灣計劃」 台當局搶為白宮澄清
【俄烏戰爭】美媒指拜登爆「毀滅台灣計劃」 台當局搶為白宮澄清
【俄烏戰爭】期待中國和議文件 烏克蘭外長：須基於一原則
【俄烏戰爭】期待中國和議文件 烏克蘭外長：須基於一原則
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款