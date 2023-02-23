普京晤王毅：冷戰後國際局勢沒改善 俄中合作尤其重要

俄羅斯總統普京周三（22日）在莫斯科會見中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅。普京形容，國際局勢自美蘇冷戰結束後並沒有改善，俄中合作此時尤其重要。普京又預期，俄中貿易額可提前達到增至2000億美元目標。王毅稱，中俄關係成熟堅韌、穩如泰山，中俄協作夥伴關係不針對第三方，不受第三方干擾，更不接受第三方脅迫。

據克里姆林宮新聞稿，普京向王毅指出，目前國際關係相當複雜，情況自兩極格局崩潰以來並無太大改善，緊張反而不斷升溫，故此，正如雙方一再強調的，俄中在國際舞台上展開合作，對穩定國際格局非常重要。

普京稱，俄中關係過去數年一直按計劃取得進展，現正穩定成長，並正達到新的里程碑。他提及，雙方原計劃將貿易額在2024年提升至2000億美元，而去年已達到1850億美元，因此有充分理由相信目標能夠實現，甚至提前達標。

普京又表示，俄方正期待中國國家主席習近平訪俄，而雙方早前已同意這一點。克宮新聞稿並未談及烏克蘭問題。

中方新聞稿稱，王毅向普京轉達習近平主席親切問候，表示去年底，習近平同普京舉行視頻會晤，為新一年雙邊關係指明了方向。

王毅說，當前國際形勢複雜嚴峻，但中俄關係歷經國際風雲考驗，成熟堅韌、穩如泰山。危機和亂象雖時常出現在我們面前，但挑戰和機遇並存，這就是歷史的辯證法。中俄新時代全面戰略協作夥伴關係從不針對第三方，也不受第三方干擾，更不接受第三方的脅迫。中方願同俄方一道，保持戰略定力，深化政治互信，加強戰略協作，拓展務實合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。

中方新聞稿又指，雙方就烏克蘭問題深入交換意見。王毅表示，讚賞俄方重申願通過對話談判解決問題。中方將一如既往秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用。

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責任編輯：連兆鋒