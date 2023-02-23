▲ 來看中國氣球吊着些甚麼 詳解美軍流出間諜機拍照片

飛越美國本土的中國流浪氣球搭載設備曝光。美軍流出從高空偵察機俯拍中國氣球照片，照片相信是飛機乘員以手機或相機拍攝，並非由機上偵測設備而來，但放大後仍可較為清晰地看出中國氣球下方吊着的裝置構件。這張照片最先由「相影相」方式，經非官方渠道在網上流出，美國國防部其後證實真確，並正式公佈了相關照片。

從照片可見，影像由美軍高空偵察機座艙內，向飛機右側艙外拍攝，照片右邊可見乘員頭盔，這有可能是一張自拍照。

中國氣球當時位於偵察機右機翼對開下方，在照片視角中，氣球部分球體遭機翼遮蓋，氣球下方吊載設備則完全可見。

將照片局部發大後，可見氣球吊載設備結構頗為複雜。美國國防部此前曾向傳媒稱，這些組件體積估計相當2至3輛校巴，而重量或達2000磅（約900公斤）。

氣球吊載設備組合由一條橫樑形成主軸，兩側各自搭載8塊，合共16塊太陽能板，佈局與國際太空站神似。在組合中間，可見有一枚白色鑊形天線，相信用於收發數據，但從照片暫時未能判斷組合內是否有對地觀測的「眼睛」。

從照片可以推斷，氣球有一定動力。在橫樑中部靠近太陽能板的位置，每側各有2個，合共4個構件，依稀可辨認這些是朝着太陽能板方向的螺旋槳，相信用於氣球轉向。

中國外交部稱，這艘民用飛艇用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，嚴重偏離預定航線，不可抗力誤入美國，表示遺憾；美方以戰機擊落，是過度反應、濫用武力。

另外，這張照片還有一個氣球以外的耐人尋味細節，是關於美軍飛機的。

美方此前稱監視氣球的高空偵察機是U-2S，惟照片中出現在氣球球體的飛機影子顯示，機身前段似乎有個隆起部分，意味這架飛機可能其實不是U-2S，而是其訓練機版本TU-2S。

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一般而言，實際用於執行任務的U-2偵察機普遍都是單座型號，機組只有1人，機身外型與雙座版本的訓練型號不同，後者才有2個座艙，後座較前座高出一截，故機身有隆起部分。美軍這次為甚麼出動一架訓練用偵察機來應對中國氣球？這暫時還是個謎。

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責任編輯：連兆鋒