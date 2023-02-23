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內地土地市場回溫 84城成交272宗 平均溢價率超5%

經濟脈搏 12:44 2023/02/23

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開年以來，多個重點城市土地市場有所回溫。中指研究院監測數據顯示，截至2月22日，84個城市完成住宅用地出讓，共計成交272宗，總出讓金額為268.7億元，平均溢價率5.28%。

《證券日報》引述某行業分析師表示，多地土地市場升溫，與重點城市樓市銷售回溫有關。同時，雖然重點城市的熱點地塊大受青睞，一些郊區地塊依然出現流拍現象，分化現象在加劇。

周一（21日），杭州2023年首批集中供地正式出讓，成交13宗涉宅用地，其中8宗觸頂搖號，2宗溢價成交，3宗底價成交，出讓金額達182.23億元，平均溢價率約9.3%。值得一提的是，蕭山城區市北地塊還未開拍報價已封頂，參與搖號企業多達60家，創下杭州單一地塊參拍房企數量新高。

杭州這場土拍有些特別之處，一是平均溢價率高達10%左右；二是民營房企拿走超半數地塊。在業內看來，這意味着民營房企的拿地能力正在恢復，市場信心也在復甦。

「隨着市場環境進一步優化，民營房企拿地積極性逐步提升。」諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄表示，民營房企積極補貨的背後是市場預期向好以及資金鍊逐步改善。此外，一季度向來是房企投資的窗口期，若在手資金較為充足，一般會積極補貨以做好項目儲備。

11城平均成交溢價率超過10%

報道引述中指研究院高級分析師張曉飛表示，開年至今，已有20個城市平均成交溢價率超過5%，其中11個城市平均成交溢價率超過10%。從溢價率上看，部分城市土拍市場有所回溫，包括秦皇島、安陽、湖州等三、四線城市。此外，北京、寧波、杭州、蘇州等城市年初土拍表現同樣亮眼，北京出讓6宗地塊中有3宗觸頂進入競現房銷售面積階段。蘇州工業園地塊獲30多家企業搖號競爭，寧波成交的3宗地塊中有2宗觸頂。

「去年以來，房地產利好政策頻繁落地，減輕了房企資金壓力，市場預期逐步改善，銷售端表現良好。」陳霄表示，這一「溫度」傳遞到了土地端，對穩定土地市場預期有着重要作用。

陳霄預計，接下來土地市場將延續穩步回溫趨勢，表現會好於去年。「開發商補貨積極性高，加上優質地塊的加持，房企拿地積極性較高。其中，以北京、上海為首的一線城市，以及杭州、南京、蘇州等長三角城市熱度更高。」

不過，在張曉飛看來，能級低的城市土地市場仍有待進一步回暖。一是人口外溢導致房地產市場需求降低；二是購房人群信心需逐步恢復；三是有大量庫存的城市需要時間消化。整體來看，今年土地市場會繼續分化。

責任編輯：袁瑋婧

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