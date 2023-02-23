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河南巴士欠薪5個月將停運惹議 官方：將紓困解難確保運營

社會熱點 14:21 2023/02/23

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河南商丘巴士公司因嚴重虧損，通告指3月起暫停運營，工作人員指欠資5個月。該公告引發熱議後被撤回，當地政府指將進一步紓困解難，確保市區公共交通正常運營。

據內媒新黃河報道，今日（23日）上午，商丘市公共交通有限公司在官方公眾號「商丘公交」發布通告稱，3月1日起暫停運營商丘市市區公交線路。報道引述一工作人員表示，消息屬實，公司全體職工已經五個月沒有發工資，通告發布後公司領導已經被叫去開會了。

商丘市交通運輸局工作人員表示，「看到有停運這一說，但是局裏還沒跟我們直接說。」商丘市12345市政府服務熱線工作人員則告訴記者，「這個是民生問題，非常重視，已經上報了」。

「商丘公交」之後刪除了該公交停運通告，並發布最新通告稱：商丘市公共交通有限公司將克服困難，確保公交不停運，不影響公眾出行，此前發布的公告對社會造成的不良影響，深表歉意。

隨後，商丘市人民政府發布情況說明，指商丘市公共交通有限公司是由2006年改制的民營公司，負責運營商丘市市區公共交通，市財政一直按約定予以補貼。受疫情影響，該公司經營確實遇到困難，市政府工作組已進駐，將依法依規查明情況，進一步紓困解難，確保市區公共交通正常運營。

此事並非個案，早在去年8月，河南已有縣城巴士公司因發不出工資而停運。

河南一地發不出工資全縣巴士停運 引熱議後恢復3條路線

責任編輯：袁瑋婧

 

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社會矛盾 疫情 補貼 城巴 巴士 運輸 政府工 交通

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