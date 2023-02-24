  • 20°C
香港時間 : 2023224日 (週五) 11:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國發布烏克蘭危機立場文件 12點主張促停戰和談

國情動向 11:08 2023/02/24

分享：

分享：

在俄烏戰爭爆發一年之際，中國官方發布聲明，呼籲通過政治解決烏克蘭危機，並列出中方的12點立場，包括停火止戰和啟動和談。

據中國外交部網站消息，中國今日（24日）發佈關於政治解決烏克蘭危機的中國立場。

中國呼籲停火止戰和啟動和談，提到衝突戰爭沒有贏家。各方應保持理性和克制，不拱火澆油，不激化矛盾，避免烏克蘭危機進一步惡化甚至失控，支持俄烏相向而行，儘快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火。
 
中方認為，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。一切有利於和平解決危機的努力都應得到鼓勵和支持。國際社會應堅持勸和促談正確方向，幫助衝突各方儘快打開政治解決危機的大門，為重啟談判創造條件和提供平台。中方願繼續為此發揮建設性作用。

中國提出，尊重各國主權，國家不分大小、強弱、貧富一律平等，各方要共同維護國際關係基本準則，捍衛國際公平正義。國際法應當得到平等統一適用，不應採取雙重標準。

中方提及，要摒棄冷戰思維，一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上，防止形成陣營對抗，共同維護亞歐大陸和平穩定。

中國敦促停止單邊制裁，反對任何未經安理會授權的單邊制裁。有關國家應停止對他國濫用單邊制裁和「長臂管轄」，為烏克蘭危機降溫發揮作用，也為發展中國家發展經濟和改善民生創造條件。

中方也提出，要解決人道危機，切實保護平民安全，為平民撤離交戰區建立人道主義走廊；保護平民和戰俘，支持俄烏交換戰俘，各方應為此創造更多有利條件；維護核電站安全，反對武裝攻擊核電站等和平核設施；減少戰略風險，反對使用或威脅使用核武器，反對任何國家在任何情況下研發、使用生化武器。

中國強調，要保障糧食外運，提出的國際糧食安全合作倡議為解決全球糧食危機提供了可行方案；確保產業鏈供應鏈穩定，反對把世界經濟政治化、工具化、武器化；要共同減緩危機外溢影響，防止國際能源、金融、糧貿、運輸等合作受到干擾，損害全球經濟復蘇。

中方最後呼籲國際社會應採取措施支持衝突地區戰後重建。中方願為此提供協助並發揮建設性作用。

普京晤王毅：冷戰後國際局勢沒改善 俄中合作尤其重要

【俄烏戰爭】期待中國和議文件 烏克蘭外長：須基於一原則

美媒：中國領導人未來數月或訪俄羅斯 推動俄烏和談

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
國防 地緣政治 制裁 國際法 戰爭 核武 外交 政治 烏克蘭 國際關係

下一篇文章

王毅：中歐若合作 新冷戰打不起來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

來看中國氣球吊着些甚麼 詳解美軍流出間諜機拍照片
來看中國氣球吊着些甚麼 詳解美軍流出間諜機拍照片
北極發現疑自中國漂浮裝置 加拿大：已多次阻止監控企圖
北極發現疑自中國漂浮裝置 加拿大：已多次阻止監控企圖
普京出動6米長枱見王毅 但這一點和見馬克龍無得比
普京出動6米長枱見王毅 但這一點和見馬克龍無得比
【流浪氣球】外交部狠批布林肯口出狂言 斥美國不思悔過
【流浪氣球】外交部狠批布林肯口出狂言 斥美國不思悔過
普京晤王毅：冷戰後國際局勢沒改善 俄中合作尤其重要
普京晤王毅：冷戰後國際局勢沒改善 俄中合作尤其重要
【俄烏戰爭】美媒指拜登爆「毀滅台灣計劃」 台當局搶為白宮澄清
【俄烏戰爭】美媒指拜登爆「毀滅台灣計劃」 台當局搶為白宮澄清
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款