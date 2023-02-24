中國發布烏克蘭危機立場文件 12點主張促停戰和談

在俄烏戰爭爆發一年之際，中國官方發布聲明，呼籲通過政治解決烏克蘭危機，並列出中方的12點立場，包括停火止戰和啟動和談。

據中國外交部網站消息，中國今日（24日）發佈關於政治解決烏克蘭危機的中國立場。

中國呼籲停火止戰和啟動和談，提到衝突戰爭沒有贏家。各方應保持理性和克制，不拱火澆油，不激化矛盾，避免烏克蘭危機進一步惡化甚至失控，支持俄烏相向而行，儘快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火。



中方認為，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。一切有利於和平解決危機的努力都應得到鼓勵和支持。國際社會應堅持勸和促談正確方向，幫助衝突各方儘快打開政治解決危機的大門，為重啟談判創造條件和提供平台。中方願繼續為此發揮建設性作用。

中國提出，尊重各國主權，國家不分大小、強弱、貧富一律平等，各方要共同維護國際關係基本準則，捍衛國際公平正義。國際法應當得到平等統一適用，不應採取雙重標準。

中方提及，要摒棄冷戰思維，一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上，防止形成陣營對抗，共同維護亞歐大陸和平穩定。

中國敦促停止單邊制裁，反對任何未經安理會授權的單邊制裁。有關國家應停止對他國濫用單邊制裁和「長臂管轄」，為烏克蘭危機降溫發揮作用，也為發展中國家發展經濟和改善民生創造條件。

中方也提出，要解決人道危機，切實保護平民安全，為平民撤離交戰區建立人道主義走廊；保護平民和戰俘，支持俄烏交換戰俘，各方應為此創造更多有利條件；維護核電站安全，反對武裝攻擊核電站等和平核設施；減少戰略風險，反對使用或威脅使用核武器，反對任何國家在任何情況下研發、使用生化武器。

中國強調，要保障糧食外運，提出的國際糧食安全合作倡議為解決全球糧食危機提供了可行方案；確保產業鏈供應鏈穩定，反對把世界經濟政治化、工具化、武器化；要共同減緩危機外溢影響，防止國際能源、金融、糧貿、運輸等合作受到干擾，損害全球經濟復蘇。

中方最後呼籲國際社會應採取措施支持衝突地區戰後重建。中方願為此提供協助並發揮建設性作用。

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責任編輯：袁瑋婧