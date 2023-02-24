王毅：中歐若合作 新冷戰打不起來

中央外事辦主任王毅結束歐洲行，接受中央媒體訪問時，就氣球事件警告美方，若再借題發揮，中方必將奉陪到底。

據新華社，王毅指，中美關係的走向和影響遠超雙邊範疇，攸關世界和平安全。所謂無人飛艇事件完全是一次因不可抗力導致的偶發意外事件，但美方卻置若罔聞，濫用武力，繼而炒作升級，抹黑中國。美方的這種做法並不代表其強大，反而暴露出缺乏理性。

他又指，相信未來史書會記載這是美國製造的一場鬧劇和作秀。在同美國務卿布林肯（Antony Blinken）非正式接觸時，他明確告訴美方，不要出於國內政治需要再做這樣的荒唐事了。美方應拿出誠意，正視並解決此事給中美關係造成的損害。如果美方執意借題發揮、擴大事態，中方必將奉陪到底。

他奉勸美方放棄零和博弈的陳舊思維，樹立客觀公正的對華認知，回歸理性務實的對華政策。

對於歐洲行取得的成效，他表示，友好是中國對歐政策的主基調，合作是中國對歐政策的總目標。他認為歐洲國家都對中國的發展充滿期待，對中國在世界上的作用寄予厚望，都願推動中歐全面戰略夥伴關係和經貿互利合作回暖升溫，都期待全面重啟各層級面對面交流，全面激活各領域對話合作，中歐關係今年會呈現一個積極發展態勢。

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王毅晤布林肯 警告美勿再就氣球事件借題發揮

責任編輯：袁瑋婧