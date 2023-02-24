美媒：因應北京威脅 駐美台軍將擴增逾3倍

美媒引述美國官員指，因應大陸威脅日益升高，駐台美軍規模將擴增逾三倍，以強化台灣軍方的訓練方案。

據《華爾街日報》報道，美國計劃在未來幾個月內將駐台美軍人數從一年期約30人增至一兩百人。擴增的駐台美軍將拓展五角大樓為提供台灣必要自衛能力、同時不激怒北京而不願公開的訓練計劃。

根據美國國防部資料，包括特種部隊、陸戰隊在內，美國過去幾年部署台灣的部隊人數時有起伏，最新一波規劃中的擴大部署將是數十年來最大規模。

除在台灣的訓練活動外，知情人士透露，密歇根州國民兵也正在訓練一批台灣軍方部隊，包括在該州北部格雷林營（Camp Grayling）進行年度多方演習。這些在美國和在台灣進行的擴大訓練，是美國加強協助台灣力抗北京可能侵略行動的一環。

美國官員說，這項擴大行動規劃了數個月，在中國疑似間諜氣球入侵美國領空，導致美中關係進一步下挫之前就已在計劃，增加部署的部隊任務不僅要訓練台灣軍隊操作美國武器系統，也要進行軍事演練，防範解放軍可能的侵犯。

另外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接受美媒訪問時提及台海局勢，他指全球之所以如此擔心台海爆發危機的原因之一，是因為這不是北京所稱的內政，而是關乎全世界。布林肯表示，全球用於手機及汽車等的半導體，絕大部分亦在台灣生產。若台海戰事爆發，將會對全球經濟及各國帶來災難後果。

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責任編輯：袁瑋婧