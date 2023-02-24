如何看待ChatGPT？科技部：將有措施趨利避害

中國科技部今日（24日）表示，將把人工智能作為戰略性新興產業，作為新增長引擎，繼續給予大力支持。對於ChatGPT，官方指將有措施趨利避害，讓利更好地發揮出來。。、

科技部高新技術司司長陳家昌今日在發佈會上表示，人工智能作為一個戰略性新興技術，日益成為科技創新、產業升級和生產力提升的重要驅動力量。基於自然語言理解的人機對話是人工智能發展的一個重要方向，ChatGPT最近形成了一種現象級的應用，表現出很高的人機交互水平，表現出自然語言的大模型已經具備了面向通用人工智能的一些特徵，在眾多行業領域有着廣泛的應用潛力。

陳家昌表示，下一步，科技部將把人工智能作為戰略性新興產業，作為新增長引擎，繼續給予大力支持。一是推動構建開放協同的人工智能創新體系，加快基礎理論研究和重大技術攻關。二是推動人工智能與經濟社會深度融合，在重大應用場景中錘鍊技術，升級迭代，培育市場。三是推動建立人工智能安全可控的治理體系。四是全方位推動人工智能開放合作。

科技部部長王志剛同時指出，ChatGPT本身是一個大模型，什麼叫大模型？就是大數據、大算力、強算法。剛才講了，確實在自然語言理解、自然語言處理等方面有進步的地方，同時，在算法、數據、算力上推進了有效結合。我們國家對於任何一個新的技術，包括AI技術出來以後，在倫理方面都採取了一些相應的措施，對科學技術發展趨利避害，讓利更好地發揮出來。

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責任編輯：袁瑋婧