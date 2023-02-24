劉昆籲G20成員推動多渠道融資 解決發展中國家訴求

財政部部長劉昆以視像形式出席二十國集團（G20）財長和央行行長會議，呼籲G20成員推動多渠道融資，積極為發展中國家發展融資訴求尋求解決方案，重點督促發達國家盡快兌現氣候資金承諾。

劉昆表示，發展不平衡是世界各國面臨的最大挑戰。G20應推動各方多管道動員更多發展融資，為全球經濟復甦和增長提供動力。各方應公平、客觀、深入分析債務問題成因，全面、系統、有效解決債務問題。國際金融機構和商業債權人應按照「共同行動、公平負擔」的原則，借鑒歷史經驗，實質性參與債務處理。

他強調，G20成員應積極為發展中國家發展融資訴求尋求解決方案，重點督促發達國家盡快兌現氣候資金承諾，推進應對氣候變化合作。同時應堅持共同但有區別的責任和各自能力原則，堅持以人民為中心的發展思想，在發展框架內推進應對氣候變化合作。

劉昆還表示，重視基礎設施在經濟社會發展的作用。 G20財金管道要充分發揮凝聚共識和動員資源的作用，平衡推動公共部門、私營部門以及多邊開發機構加大全球基礎設施投融資。

責任編輯：陳俊賢