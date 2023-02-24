  • 21°C
香港時間 : 2023224日 (週五) 22:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

劉昆籲G20成員推動多渠道融資 解決發展中國家訴求

社會熱點 22:01 2023/02/24

分享：

分享：

財政部部長劉昆以視像形式出席二十國集團（G20）財長和央行行長會議，呼籲G20成員推動多渠道融資，積極為發展中國家發展融資訴求尋求解決方案，重點督促發達國家盡快兌現氣候資金承諾。

劉昆表示，發展不平衡是世界各國面臨的最大挑戰。G20應推動各方多管道動員更多發展融資，為全球經濟復甦和增長提供動力。各方應公平、客觀、深入分析債務問題成因，全面、系統、有效解決債務問題。國際金融機構和商業債權人應按照「共同行動、公平負擔」的原則，借鑒歷史經驗，實質性參與債務處理。

他強調，G20成員應積極為發展中國家發展融資訴求尋求解決方案，重點督促發達國家盡快兌現氣候資金承諾，推進應對氣候變化合作。同時應堅持共同但有區別的責任和各自能力原則，堅持以人民為中心的發展思想，在發展框架內推進應對氣候變化合作。

劉昆還表示，重視基礎設施在經濟社會發展的作用。 G20財金管道要充分發揮凝聚共識和動員資源的作用，平衡推動公共部門、私營部門以及多邊開發機構加大全球基礎設施投融資。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 債券 經濟衰退 可持續發展 貨幣政策 財政政策 外滙 外交 經濟 氣候暖化

上一篇文章

內地多家銀行限每日交易額5000元 稱應人行要求防電騙

下一篇文章

【大灣區】深圳試行無人機送外賣 約15分鐘送到（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

商務部：數十家跨國公司要來華商務考察
商務部：數十家跨國公司要來華商務考察
【大灣區】深圳試行無人機送外賣 約15分鐘送到（多圖）
【大灣區】深圳試行無人機送外賣 約15分鐘送到（多圖）
男子嫖妓嫖到自己老婆 變毆鬥雙雙被拘
男子嫖妓嫖到自己老婆 變毆鬥雙雙被拘
罵人太難聽將男友罵死？河南一女子被判賠16萬
罵人太難聽將男友罵死？河南一女子被判賠16萬
喝可樂讓睾丸變大變強？西北大學研究結論驚人
喝可樂讓睾丸變大變強？西北大學研究結論驚人
重慶一高鐵在建項目垮塌 5人死亡
重慶一高鐵在建項目垮塌 5人死亡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款