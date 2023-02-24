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喝可樂讓睾丸變大變強？西北大學研究結論驚人

社會熱點 15:23 2023/02/24

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西北民族大學就對喝可樂對男性生殖器和生殖能力的影響研究得出結論，飲用純可樂使睪丸發育的更大，同時睪固酮的濃度也更高。

西北民族大學在《內分泌學報》發布針對可樂的研究論文，研究團隊表示，這些實驗老鼠一些只喝自來水，一些喝了摻水的可口可樂或百事可樂，一些喝了未稀釋、濃度100%的可口可樂或百事可樂。 而在觀察期間，他們也會定期實施檢測，包括驗血及測量睪丸重量等，之後他們發現，與只喝水、飲用稀釋可樂的同類相比， 喝純可樂的老鼠睪丸重量變得更重，睪固酮濃度也更高。

研究團隊認為，這項研究發現讓他們充分瞭解到，有關碳酸飲料對人類發育和生殖功能的影響及其機制，並指出這次實驗結果不僅提供科學基礎，也有助預防前列腺功能障礙及相關癌症。但該研究也並未指出碳酸飲料對於睪丸及分泌睪固酮的長期影響。

先前研究指出，可樂會大幅降低男性生育能力。與完全不喝可樂的男性相比，每日飲用1公升可樂者精子數量少了30%; 但也有科學家發現，適當攝取 咖啡因則能夠促進睪固酮分泌，以及精子產量及睪丸發育。

責任編輯：陳俊賢

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