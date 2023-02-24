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內地多家銀行限每日交易額5000元 稱應人行要求防電騙

社會熱點 22:28 2023/02/24

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網傳有北京地區銀行機構，對Ⅰ類帳戶設置交易限額，非櫃面所有管道的交易額度，每日上限為5000元（人民幣，下同）。對此，多家銀行表示，主要是為了防範電信網路詐騙風險。

《中新經緯》報道，除華夏銀行外，中國銀行、中國農業銀行等多間銀行表示，目前對相關銀行卡非櫃面交易額度做出調整，主要是為了防範電信網絡詐騙風險，響應中國人民銀行對銀行卡實行分類管理的要求。

而所謂非櫃面管道，是指不在銀行櫃檯辦理的業務，包括網上銀行、手機銀行、網上快捷支付、銷售終端POS機、ATM 機和包括支付寶、微信等在內的第三方支付等。

報道指，去年已有農業銀行，浦發銀行福州分行、成都分行、長沙分行、杭州分行，工商銀行福建分行等，發佈調整部分客戶個人網銀及掌銀轉賬限額的相關公告。不少民眾表示，這種「斷卡」、「限額」 行動為生活帶來不便。

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中南財經政法大學數字經濟研究院高級研究員金天表示，從反詐角度看，銀行除可以通過「斷卡」阻斷詐騙、洗錢路徑，還可更加精準有效地識別潛在的詐騙分子，進而做好詐騙行為前、行為中和行為後的全流程管控。

他建議，銀行可以通過生物資訊識別，將圖片、視訊、模具同真實的人臉資訊區分出來，將不符合留存人臉資訊的申請者篩選出來；通過地理定位識別，將位置飄忽不定、經常身處高風險地區、活躍位置與申報位置存在明顯出入的申請者篩選出來。

另外可以通過社交關係識別，將與黑名單、高風險使用者存在資金往來和密切關聯的申請者篩選出來，或通過其他行為資料識別，將登錄和申請時間異常、手機使用習慣異常的申請者篩選出來。

責任編輯：陳俊賢

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