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人行顧問︰今年中國經濟有望增逾5%

經濟脈搏 22:40 2023/02/24

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人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴表示，今年中國經濟有望實現5%以上的增長，提升市場主體信心是重要前提，特別是要調動民營企業的積極性。

王一鳴出席第五届全球財富管理論壇並發表演講，稱如果能夠加大改革開放的力度，政策措施落實到位，市場預期持續改善，今年中國經濟實際增速有望高於預期；但當前推動經濟運行整體好轉，仍需加大宏觀政策力度。

他强調，要抓住經濟加快恢復的窗口期，針對關鍵性癥結性問題，在切實解決問題中回應市場的關切，提振市場信心。對於民營企業和企業家來說，要保持政策的穩定性，抓好穩經濟一攬子政策和接續政策的落實，加強各類政策的協同配合；加大助企紓困政策力度，引導金融機構繼續加大對小微企業的金融支持。

同時，要加快落實公平競爭審查制度，依法保護民營企業產權和企業家權益，防止和糾正利用行政手段干預經濟糾紛，讓民營企業家心無旁鶩創新創業。

李克強：要繼續拓展經濟回升趨勢

習近平談當前經濟工作重大問題：擴內需、防範房地產業引發系統性風險

在提振消費者信心方面，王一鳴指，要通過擴大公共服務支出，提高受疫情影響較大的中低收入居民的消費能力，合理增加消費信貸，支持住房改善、新能源汽車等消費。

另外，金融部門在供給端加大對優質頭部房企的融資支持十分必要，房地產市場回暖仍有賴於銷售的恢復和順暢的回款，要因城施策，支持剛性和改善性住房需求，研究出台鬆綁需求端限制性措施，降低按揭貸款利率，促進房地產市場銷售回升。

責任編輯：易燕丹

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