俄羅斯：高度重視中國立場文件 對政治方式實現軍事目標持開放態度

俄烏戰爭一周年，中國發表《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出12點原則推動和談。俄羅斯外交部表示，俄方高度重視中方為通過和平途徑解烏克蘭衝突作出貢獻的志向，俄方亦同意中方的觀點，並對以政治和外交方式，實現對烏克蘭特別軍事行動的目標持開放態度。

中方文件強調要嚴格遵守聯合國憲章，維護各國主權和領土完整，同時要摒棄冷戰思維，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周五（24日）稱，俄方觀點與中方文件一致，俄方致力遵守聯合國憲章，包括安全不可分割原則，即一國安全不能透過損害另一國安全來鞏固，此原則亦適用於國家組成的集團之間。俄方亦與中方一樣，認為未經聯合國安理會授權的單方面制裁非法。

她提及，俄方2021年底提出與美國談判，研究達成俄羅斯與北約成員國之間的安全協議，正是基於上述觀點原則。俄方對西方國家拒絕這一建設性方案感到遺憾。

就目前烏克蘭危機，扎哈羅娃表示，俄方對運用政治、外交方式實現軍事行動的目標持開放態度，這包括西方停止向烏克蘭輸送武器和僱傭兵、停火、烏克蘭回到中立不結盟狀態、實現民眾自決權利後承認新的領土現實，以及烏克蘭的去軍事化和去納粹化，並消除其所有衍生威脅。

扎哈羅娃又指，烏克蘭總統澤連斯基去年9月以行政命令立法形式，不容自己與俄羅斯總統普京談判，以及烏方「脫離現實」地要求俄軍完全撤出，是和平解決危機的主要障礙。

中國發布烏克蘭危機立場文件 12點主張促停戰和談

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責任編輯：連兆鋒