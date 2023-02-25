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澤連斯基：認同中方文件部分觀點 盼會見中國領導人

國情動向 12:48 2023/02/25

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中國發表《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出12點原則，推動俄烏戰爭和談。烏克蘭總統澤連斯基表示，中國就烏克蘭危機發聲是好事，部分認同中方文件觀點，但認為文件的內容尚未構成一套具體的和平方案。澤連斯基提出，期望與中國國家主席習近平會面。

澤連斯基周五（24日）就俄羅斯入侵一周年發表講話，並回應了中方文件。他表示，自己認同中方文件當中部分觀點，另一些則不認同，但認為文件終歸值得注意。「中國開始談論烏克蘭，我相信這並不是壞事。這是一個重要訊號，代表中方準備參與（推動和平）。」

澤連斯基稱，重要的是中方發聲之後會有甚麼具體行動。他強調，自己「非常希望相信」中國不會向俄羅斯提供武器，這一點對他而言十分重要。

他又指，自己有意與習近平會面，這對烏中兩國和世界安全都有利。他重申，自己無意與俄羅斯總統普京直接談判。

中方12點文件提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維，暗示要捍衛烏克蘭主權和領土完整，同時滿足俄羅斯針對北約東擴的安全訴求。文件敦促停火止戰、啟動和談，並主張停止任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁等。

【俄烏戰爭】中國立場文件全文 提12點促政治解決危機

俄羅斯：高度重視中國立場文件 對政治方式實現軍事目標持開放態度

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責任編輯：連兆鋒

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