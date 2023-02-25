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拜登疑稱「毀滅台灣」中方促解釋 台媒再爆涉希拉莉「前傳」

國情動向 14:14 2023/02/25

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美國電台節目主持人Garland Nixon早前宣稱，美國總統曾說美國有「毀滅台灣計劃」，類比烏克蘭。中國外交部發言人汪文斌回應傳媒提問時說：「我也很想知道甚麽叫摧毀台灣的計劃，美方應該作出明明白白的解釋。台灣是中國的台灣，我們將堅定不移捍衛國家主權和領土完整。」台灣傳媒則爆料，拜登政府一名要員曾經在華府內部引起「放棄台灣」的討論，並涉及時任美國國務卿希拉莉。

台灣《中國時報》報道，國民黨台北市議員徐弘庭日前在一個政論節目上披露，現任拜登政府白宮國安顧沙利文，在奧巴馬政府下國務院工作時，曾經向時任國務卿希拉莉轉發一篇文章。文章由美國學者保羅肯恩（Paul V. Kane）所寫，題為《Say goobye to Taiwan》（跟台灣說再見）。

那篇文章內容大意是，美國是否可以研究以台灣問題與中國大陸做交易，以台灣來換取中方減免美方債務？徐弘庭稱，希拉莉當時還回覆，說文章很有趣。

徐弘庭表示，美國內部確實有很多種對台方案，兵棋推演的是戰爭方案，棄台是外交方面的方案，在這麼多方案中，拜登也認為毀滅台灣是很具災難性的。

【俄烏戰爭】美媒指拜登爆「毀滅台灣計劃」 台當局搶為白宮澄清

百多人十幾枝槍 炮兵未開過炮 美媒揭台軍實況

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責任編輯：連兆鋒

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