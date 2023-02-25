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俄烏戰爭中槍中國男子自述：烏克蘭醫生跟我說50-50

社會熱點 15:35 2023/02/25

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俄烏戰爭一周年，戰火未有平息蹟象。去年俄烏戰爭爆發後不久，中國公民宋先生帶着妻兒從烏克蘭首都基輔撤出，途中腰部中槍受傷。他幾經周折才從烏克蘭轉移至斯洛伐克，最終安全回到中國。宋先生近日接受內地《成都商報》訪問，講出了自己從戰火逃亡的驚險故事。

宋先生說，他們一家2022年2月初到烏克蘭基輔，做珠寶生意。2月24號淩晨，他們就聽到了爆炸聲。28號，他們聯繫了一個司機，計劃逃到烏克蘭西部城市利沃夫。

「離開基輔之後，3月1號，在一條高速公路上，和我們一起的車掉隊了，我就回去看他們，他們那輛車爆胎了，正在把行李搬到另一輛車上。這時，突然從東向西來了一架偵查的無人機......」

「我剛回到車上，就聽到有槍聲。怕被子彈打中，我就彎著腰，把孩子放在身體下面護住。緊接著就是一陣點射，打在車門中間，子彈擊穿車門打在我的腰上，我當時就動不了了，一摸發現腰上凹進去一塊。我心想壞了，脊柱弄壞了。這個時候，車上別的人都從另一個門下車，躲到高速公路下面。」

過了一會，宋先生從車裏爬出來，但爬了兩步就爬不動了，停在高速路中間。突然從後面車上下來一個男子，跑過來把宋先生拽了下去，然後帶著他們躲進一所房子的地下室，再把宋先生送上救護車。

宋先生稱，自己受傷後，妻子和孩子繼續前往利沃夫，自己則被送到基輔西部一個鎮上的戰地醫院。那裏醫療條件比較簡單，只有一個護士會簡單英文，溝通也比較吃力。

「之後我做了兩次手術，第一次手術後傷口的血一直止不住，當時比較害怕，有醫生跟我說fifty-fifty，我不知道他具體的意思，可能是生存和死亡的概率五五開。但後來我翻了個身，這個姿勢可能壓住了血管，血就被止住了。其實當時並不痛，可能重傷之後身體就自動麻痹了一樣，沒有知覺。」

「在醫院裏，我一個人呆著，旁邊沒有親人，手機也不在身上，只能通過醫院的手機和我妻子聯繫。在這裏，我經常能聽見炮彈和槍擊的響聲，而且不斷有傷員被送進來，我住的那個屋子後來住進來一個小夥子，是被打中了腿。」

後來醫院被包圍，經過談判，暫時停火，宋先生那時被轉移走。「當時也很害怕，但是沒辦法，出事的時候就不得不堅強。」

宋先生隨後在中國大使館幫助和協調下，坐着當地華商的車被送到了斯洛伐克，在斯洛伐克又住了幾天醫院，才終於坐飛機回到中國。

所幸的是，宋先生表示，自己現在身體很好，已完全恢復正常，沒有後遺症，一家人的生活幾乎沒有受到影響。他現在也很少會再想這件事，感覺已經很淡了。

但宋先生仍然記得那天在路上救他的那個男子。「救了我的那個老哥，現在還沒有找到他，我們回國以後也聯繫各方面尋找，但是現在還沒有一個結果。我現在還記得他的樣貌，個子很高，鼻子很大，穿著一個棉襖。」

「他很勇敢，當時我前面大概50米的地方就在激戰，槍聲特別激烈，高速公路就暴露在火力之下，他卻冒著生命危險把我帶了下去。」

談到未來，宋先生表示想多賺點錢，有能力做點實事，也想再回到烏克蘭，去找到救了我的那個老哥，和當時幫助過我的人，為他們做一點事情。

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責任編輯：連兆鋒

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