伊拉克人民幣結算與華貿易但不包石油 中國專家：權宜性質

伊拉克央行日前發表公佈，允許以人民幣直接結算對中國貿易。伊拉克是石油輸出國組織（OPEC）第二大產油國，但當局指出，調整對象是伊拉克的進口貿易結算，並不涉及出口貿易，意味人民幣結算使用範圍不包括伊拉克對中國石油出口。中國專家稱，伊拉克等中東國家目前只是權宜地，有限使用人民幣結算，「石油美元」體系仍難以打破，但去美元化正漸漸進展。

伊拉克央行2月22日聲明稱，以人民幣直接結算對中國貿易，會以兩種途徑實現：一是通過伊拉克當地銀行在中國的銀行開設的人民幣賬戶，增加人民幣儲備；二是通過伊拉克央行在摩根大通和新加坡星展銀行的賬戶，增加該國銀行美元儲備，用於兌換人民幣。

伊拉克政府經濟顧問穆迪爾·薩利赫（Mudhir Salih）表示，這會是伊拉克首次允許以人民幣結算來自中國的進口貿易。但他強調，措施主要涉及私營部門的進口貿易，不會延伸到石油貿易。

中國是伊拉克最大貿易夥伴，伊拉克是中國在阿拉伯國家中的第三大貿易夥伴。由於伊拉克與伊朗等受美國制裁的中東國家關係緊密，美國去年11月對伊拉克商業銀行的國際交易實施更嚴格監管，導致伊拉克大量電匯無法交易，衝擊了伊拉克經濟。

復旦大學中東研究中心研究員鄒志強向《第一財經》稱，在伊拉克以及其他中東國家，人民幣結算的範圍十分有限，尚沒有與石油貿易掛鉤，多是小規模，權宜性質的使用。

全球石油約80%都以美元結算，沙特和OPEC自70年代使石油和美元「掛鉤」，沙特以對「石油美元」的忠誠，換取美國的安全保障。鄒志強指出，所以從一開始，以美元結算石油就不僅是經濟議題，還是政治議題，只要美元霸權地位不變，沙特阿拉伯等國對美國安全依賴不變，就難以大規模改變石油貿易結算貨幣。

中國中東買石油人民幣結算？金燦榮：還有很長的路要走

【習近平訪沙特】中阿峰會利雅得宣言全文 未提人民幣結算石油

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒