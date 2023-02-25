  • 20°C
香港時間 : 2023225日 (週六) 16:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

伊拉克人民幣結算與華貿易但不包石油 中國專家：權宜性質

國情動向 16:12 2023/02/25

分享：

分享：

伊拉克央行日前發表公佈，允許以人民幣直接結算對中國貿易。伊拉克是石油輸出國組織（OPEC）第二大產油國，但當局指出，調整對象是伊拉克的進口貿易結算，並不涉及出口貿易，意味人民幣結算使用範圍不包括伊拉克對中國石油出口。中國專家稱，伊拉克等中東國家目前只是權宜地，有限使用人民幣結算，「石油美元」體系仍難以打破，但去美元化正漸漸進展。

伊拉克央行2月22日聲明稱，以人民幣直接結算對中國貿易，會以兩種途徑實現：一是通過伊拉克當地銀行在中國的銀行開設的人民幣賬戶，增加人民幣儲備；二是通過伊拉克央行在摩根大通和新加坡星展銀行的賬戶，增加該國銀行美元儲備，用於兌換人民幣。

伊拉克政府經濟顧問穆迪爾·薩利赫（Mudhir Salih）表示，這會是伊拉克首次允許以人民幣結算來自中國的進口貿易。但他強調，措施主要涉及私營部門的進口貿易，不會延伸到石油貿易。

中國是伊拉克最大貿易夥伴，伊拉克是中國在阿拉伯國家中的第三大貿易夥伴。由於伊拉克與伊朗等受美國制裁的中東國家關係緊密，美國去年11月對伊拉克商業銀行的國際交易實施更嚴格監管，導致伊拉克大量電匯無法交易，衝擊了伊拉克經濟。

復旦大學中東研究中心研究員鄒志強向《第一財經》稱，在伊拉克以及其他中東國家，人民幣結算的範圍十分有限，尚沒有與石油貿易掛鉤，多是小規模，權宜性質的使用。

全球石油約80%都以美元結算，沙特和OPEC自70年代使石油和美元「掛鉤」，沙特以對「石油美元」的忠誠，換取美國的安全保障。鄒志強指出，所以從一開始，以美元結算石油就不僅是經濟議題，還是政治議題，只要美元霸權地位不變，沙特阿拉伯等國對美國安全依賴不變，就難以大規模改變石油貿易結算貨幣。

中國中東買石油人民幣結算？金燦榮：還有很長的路要走

【習近平訪沙特】中阿峰會利雅得宣言全文 未提人民幣結算石油

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中國市場 中國 伊拉克 人民幣 美元 石油 石油輸出國組織 沙特阿拉伯

下一篇文章

拜登疑稱「毀滅台灣」中方促解釋 台媒再爆涉希拉莉「前傳」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

俄羅斯：高度重視中國立場文件 對政治方式實現軍事目標持開放態度
俄羅斯：高度重視中國立場文件 對政治方式實現軍事目標持開放態度
黃坤明廣州會見本港傳媒高層參訪團
黃坤明廣州會見本港傳媒高層參訪團
普京出動6米長枱見王毅 但這一點和見馬克龍無得比
普京出動6米長枱見王毅 但這一點和見馬克龍無得比
王毅：中歐若合作 新冷戰打不起來
王毅：中歐若合作 新冷戰打不起來
中國發布烏克蘭危機立場文件 12點主張促停戰和談
中國發布烏克蘭危機立場文件 12點主張促停戰和談
美媒：因應北京威脅 駐台美軍將擴增逾3倍
美媒：因應北京威脅 駐台美軍將擴增逾3倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款