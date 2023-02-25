港傳媒大灣區3天參訪團圓滿結束

▲ 參訪團參觀松山湖國際機器人產業基地。（蒯宇澄攝）

由18家香港傳媒高層人士組成的大灣區參訪團，今日（25日）到深圳和東莞參觀訪問後，結束三日行程，今晚返港。參訪團團长、香港大公文匯傳媒集團董事長李大宏形容行程順利圓滿，他表示，將大灣區建設成人文灣區，媒體要先行，同時凝聚社會對大灣區的共識和信心。

訪問團今日在深圳參觀了比亞迪汽車位於坪山的總部，了解最新型的電動車，以及立體化交通解決方案等，其後又到訪河套深港科技創新合作區，了解深圳及香港兩地協同發展情況及計劃。

在場接待的深圳市發改委副主任王浚表示，今年將會加快推進河套深港科技創新合作區的建設，盡快出台河套的合作區發展規劃。他又透露未來會再規劃4條城際鐵路通過該區，與香港科學園及深圳光明科學城，連成半小時科研圈；同時也和廣州、東莞、惠州等優勢資源聚集的城市，形成一小時產業圈。

他表示，目前區內正為10個深港合作科研項目落戶，陸續提供超過60萬平方米產業空間；並會聯合香港建設香港青年的創新創業中心，為超過1000名創業青年提供孵化空間。

參訪團下午轉往東莞，參觀松山湖科學城展覽館和國際機器人產業基地。

冀港媒多到大灣區看一看

▲ 李大宏感謝中聯辦領導和宣文部的事前準備，令參訪活動順利進行。（蒯宇澄攝）

團长李大宏在總結三日行程時表示，感謝中聯辦領導和宣文部為參訪團所作的大量前期工作，令一眾團員在短時間內走訪多個地方。

他指，過去三年疫情，令許多同行沒有機會踏入大灣區的土地，希望日後同行多到大灣區走一走、看一看，未來計畫赴上海、四川、雲南、貴州等地採訪。

他又稱，此行主題是「聚焦新發展，激發新動能」，感受到廣東省聚焦新發展的新氣象，尋找到大灣區建設的新機遇。他引述日前會見廣東省省委書記黃坤明時，對方說，很多年以前港人在獅子山下用獅子山精神創造了香港的奇蹟，1992年深圳人在蓮花山下創造深圳奇蹟，接下來兩地要在新發展機遇下，推動大灣區建設，相信粵港兩地緊密合作、優勢互補，能創造更大奇蹟。

李又認為，媒體人應該把媒體優勢發揮，將大灣區建設成人文灣區，媒體要先行，要多搭建平台，採集、發布有利於年輕人創業的有的訊息，凝聚社會對大灣區的共識和信心。

責任編輯：蒯宇澄