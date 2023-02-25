  • 17°C
香港時間 : 2023225日 (週六) 19:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港傳媒大灣區3天參訪團圓滿結束

國情動向 18:45 2023/02/25

分享：

分享：

參訪團參觀松山湖國際機器人產業基地。（蒯宇澄攝）

由18家香港傳媒高層人士組成的大灣區參訪團，今日（25日）到深圳和東莞參觀訪問後，結束三日行程，今晚返港。參訪團團长、香港大公文匯傳媒集團董事長李大宏形容行程順利圓滿，他表示，將大灣區建設成人文灣區，媒體要先行，同時凝聚社會對大灣區的共識和信心。

訪問團今日在深圳參觀了比亞迪汽車位於坪山的總部，了解最新型的電動車，以及立體化交通解決方案等，其後又到訪河套深港科技創新合作區，了解深圳及香港兩地協同發展情況及計劃。

在場接待的深圳市發改委副主任王浚表示，今年將會加快推進河套深港科技創新合作區的建設，盡快出台河套的合作區發展規劃。他又透露未來會再規劃4條城際鐵路通過該區，與香港科學園及深圳光明科學城，連成半小時科研圈；同時也和廣州、東莞、惠州等優勢資源聚集的城市，形成一小時產業圈。

他表示，目前區內正為10個深港合作科研項目落戶，陸續提供超過60萬平方米產業空間；並會聯合香港建設香港青年的創新創業中心，為超過1000名創業青年提供孵化空間。

參訪團下午轉往東莞，參觀松山湖科學城展覽館和國際機器人產業基地。

冀港媒多到大灣區看一看

李大宏感謝中聯辦領導和宣文部的事前準備，令參訪活動順利進行。（蒯宇澄攝）

團长李大宏在總結三日行程時表示，感謝中聯辦領導和宣文部為參訪團所作的大量前期工作，令一眾團員在短時間內走訪多個地方。

他指，過去三年疫情，令許多同行沒有機會踏入大灣區的土地，希望日後同行多到大灣區走一走、看一看，未來計畫赴上海、四川、雲南、貴州等地採訪。

他又稱，此行主題是「聚焦新發展，激發新動能」，感受到廣東省聚焦新發展的新氣象，尋找到大灣區建設的新機遇。他引述日前會見廣東省省委書記黃坤明時，對方說，很多年以前港人在獅子山下用獅子山精神創造了香港的奇蹟，1992年深圳人在蓮花山下創造深圳奇蹟，接下來兩地要在新發展機遇下，推動大灣區建設，相信粵港兩地緊密合作、優勢互補，能創造更大奇蹟。

李又認為，媒體人應該把媒體優勢發揮，將大灣區建設成人文灣區，媒體要先行，要多搭建平台，採集、發布有利於年輕人創業的有的訊息，凝聚社會對大灣區的共識和信心。

責任編輯：蒯宇澄

開啟hket App，閱讀全文
經濟 中聯辦 香港 廣州 深圳 大灣區

下一篇文章

伊拉克人民幣結算與華貿易但不包石油 中國專家：權宜性質
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國發布烏克蘭危機立場文件 12點主張促停戰和談
中國發布烏克蘭危機立場文件 12點主張促停戰和談
美媒：因應北京威脅 駐台美軍將擴增逾3倍
美媒：因應北京威脅 駐台美軍將擴增逾3倍
【俄烏戰爭】中國立場文件全文 提12點促政治解決危機
【俄烏戰爭】中國立場文件全文 提12點促政治解決危機
普京出動6米長枱見王毅 但這一點和見馬克龍無得比
普京出動6米長枱見王毅 但這一點和見馬克龍無得比
俄羅斯：高度重視中國立場文件 對政治方式實現軍事目標持開放態度
俄羅斯：高度重視中國立場文件 對政治方式實現軍事目標持開放態度
拜登疑稱「毀滅台灣」中方促解釋 台媒再爆涉希拉莉「前傳」
拜登疑稱「毀滅台灣」中方促解釋 台媒再爆涉希拉莉「前傳」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款