旅美大熊貓樂樂死於心臟病變 中方已為接返丫丫做好準備

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中國赴美專家組初步判定，本月初於美國田納西州孟菲斯動物園離世的大熊貓「樂樂」，死於心臟病變。另外，中方已為接返園內另一隻大熊貓「丫丫」做好準備。
據中國動物園協會官網消息，中方赴美大熊貓專家組抵達孟菲斯動物園後，與美方專家共同完成對大熊貓樂樂的屍體解剖檢查，解剖排除導致動物意外死亡的如腸扭轉、主動脈破裂、肝膿腫破裂或大出血等常見病因。觀察到心臟病變，初步判定是其死亡的原因，但需要進一步的病理檢測結果確認。
同時，專家組現場察看大熊貓丫丫的健康狀況，調閱其體檢報告和健康月報。評估認為，目前丫丫除皮膚病導致的毛髮脫落外，食慾良好，糞便性狀正常，體重穩定。專家組還就丫丫的被毛異常情況與孟菲斯園方進行討論，並就丫丫的飼養和護理向美方提出建議和要求。
中美雙方正在積極協調，辦理有關手續，爭取早日運送大熊貓丫丫回國。目前，中方已經發放進口許可證、檢疫許可，並確定檢疫場所，做好相關準備工作。
責任編輯：易燕丹
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