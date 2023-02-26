  • 20°C
香港時間 : 2023226日 (週日) 16:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地甲型流感進入高發期 北京過去一周感染病例超新冠

社會熱點 16:09 2023/02/26

分享：

分享：

內地進入甲型流感高發期，多城報告流感病例增加，其中北京過去一周的流感病例已超越新冠個案，天津、浙江杭州等地中小學出現因流感而停課的情況。

國家流感中心上周四（23日）發布的《流感監測周報》數據顯示，內地流感病毒檢測陽性率較前一周繼續上升，其中甲型H1N1流感病毒在檢測樣本中佔比最高，達71%。

北京疾控中心的疫情周報顯示，2月13日至19日，報告病例數排名第一的是流行性感冒，超過新冠感染病例。安徽省疾控中心也稱，該省近期流感病毒活動水平明顯增強，以甲型H1N1流感為主。

人民日報健康客戶端引述中日友好醫院呼吸科主任醫師陳欣表示，每年流感發生的高峰一般在冬季和初春，去年冬天流感尚不明顯的原因可能是被新冠感染掩蓋；度過新冠感染高峰後，流感的表現則更加明顯。至於流感和新冠是否會導致雙重感染，疊加產生影響，陳欣說，曾發現雙重感染的病人，但這類情況較少。

他表示，新冠和流感病毒感染初期的症狀均類似上呼吸道感染症狀，包括發燒、咽痛等，要辨別可以進行抗原檢測。另提醒，除保持良好個人衛生習慣外，每年秋冬季節接種流感疫苗，預防效果較好。

國家衛健委：全國疫情平穩 未發現病毒變異株增強

杭州中小學爆疫 增15宗新冠陽性均為首次感染

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

國家衛健委：全國疫情平穩 未發現病毒變異株增強
2023/02/09
國家衛健委：全國疫情平穩 未發現病毒變異株增強
春節幸福感調查：疫情後內地民眾出行意願提升
2023/02/14
春節幸福感調查：疫情後內地民眾出行意願提升
杭州中小學爆疫 增15宗新冠陽性均為首次感染
2023/02/20
杭州中小學爆疫 增15宗新冠陽性均為首次感染
內地通報增1.4萬宗確診 衛健委解畫為何流感季節放寬防疫
2023/01/09
內地通報增1.4萬宗確診 衛健委解畫為何流感季節放寬防疫

你可能感興趣

國家衛健委：全國疫情平穩 未發現病毒變異株增強
20:10 2023/02/09
國家衛健委：全國疫情平穩 未發現病毒變異株增強
春節幸福感調查：疫情後內地民眾出行意願提升
20:43 2023/02/14
春節幸福感調查：疫情後內地民眾出行意願提升
杭州中小學爆疫 增15宗新冠陽性均為首次感染
11:05 2023/02/20
杭州中小學爆疫 增15宗新冠陽性均為首次感染
社會民生 傳染病 流感 病毒檢測 疫情 安徽省 杭州 北京 中國

下一篇文章

旅美大熊貓樂樂死於心臟病變 中方已為接返丫丫做好準備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地開放長者及高風險人士接種第4針
內地開放長者及高風險人士接種第4針
深圳試行無人機送外賣 約15分鐘送到（多圖）
深圳試行無人機送外賣 約15分鐘送到（多圖）
內地多家銀行限每日交易額5000元 稱應人行要求防電騙
內地多家銀行限每日交易額5000元 稱應人行要求防電騙
廣東河源4.3級地震 天文台接獲市民報告稱感到震動
廣東河源4.3級地震 天文台接獲市民報告稱感到震動
俄烏戰爭中槍中國男子自述：烏克蘭醫生跟我說50-50
俄烏戰爭中槍中國男子自述：烏克蘭醫生跟我說50-50
內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？
內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款