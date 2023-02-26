內地甲型流感進入高發期 北京過去一周感染病例超新冠

內地進入甲型流感高發期，多城報告流感病例增加，其中北京過去一周的流感病例已超越新冠個案，天津、浙江杭州等地中小學出現因流感而停課的情況。

國家流感中心上周四（23日）發布的《流感監測周報》數據顯示，內地流感病毒檢測陽性率較前一周繼續上升，其中甲型H1N1流感病毒在檢測樣本中佔比最高，達71%。

北京疾控中心的疫情周報顯示，2月13日至19日，報告病例數排名第一的是流行性感冒，超過新冠感染病例。安徽省疾控中心也稱，該省近期流感病毒活動水平明顯增強，以甲型H1N1流感為主。

人民日報健康客戶端引述中日友好醫院呼吸科主任醫師陳欣表示，每年流感發生的高峰一般在冬季和初春，去年冬天流感尚不明顯的原因可能是被新冠感染掩蓋；度過新冠感染高峰後，流感的表現則更加明顯。至於流感和新冠是否會導致雙重感染，疊加產生影響，陳欣說，曾發現雙重感染的病人，但這類情況較少。

他表示，新冠和流感病毒感染初期的症狀均類似上呼吸道感染症狀，包括發燒、咽痛等，要辨別可以進行抗原檢測。另提醒，除保持良好個人衛生習慣外，每年秋冬季節接種流感疫苗，預防效果較好。

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責任編輯：易燕丹

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